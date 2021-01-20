金管會強化4措施導正並防杜理專弊案

銀行理專弊案頻傳，為進一步強化監理，金管會研議採4措施導正，包含要求銀行人事任用建立KYE機制，以及薪酬制度不得與業績直接連結等。

金融監督管理委員會主委黃天牧日前強調，對理專監守自盜「深惡痛絕」，為進一步強化監理，金管會現已研議從建立誠信文化、精進問責機制、嚴明金融紀律及強化教育宣導4面向導正風氣。

金管會銀行局副局長林志吉表示，檢視理專監守自盜案件，主要包含銀行對人事制度未審慎管理，內控牽制原則未確實，以及內部稽核制度失靈等3類原因，加上不良理專利用客戶信任，客戶疏於檢視交易明細，導致弊端發生。

因此，金管會擬從4面向、4具體措施進行監理，包含：

第一，要求銀行於人事任用建立KYE（Know your Employee）機制，任用新進理專時，審慎調查人員背景，並定期了解已聘用人員的信用及財務狀況。

第二，要求銀行重新檢視薪酬制度，除薪酬不得直接與銷售業績連結，也將納入非財務指標，例如將違法缺失行為及客戶糾紛列入評鑑。

第三，考量客戶理財需求及風險承擔能力，落實推薦適配性商品。

第四，檢視銀行對「理專十誡」規範的落實成效。

林志吉指出，依規定，各銀行稽核單位應於今年第1季進行查核，並在今年第2季前將結果函報金管會。

林志吉強調，若再發生理專監守自盜案件，金管會將加重處分金額。依銀行法規定，目前最高罰鍰上限為新台幣5000萬元。

此外，若為重大弊案，除了開出罰單，金管會將要求案發銀行增加作業風險資本計提，並於公司治理評鑑時，加重扣分或直接不予列入評鑑。

去年針對理專弊案，金管會共對5銀行開出新台幣7200萬元罰鍰，其中，對累犯玉山銀行，金管會更祭出重罰2000萬元，創下近5年銀行局裁罰新高紀錄。

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