部桃病患陸續清空 220名病患僅送出10人

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎群聚案擴大，指揮中心昨天宣布要清空病人，預計220名。桃園市衛生局表示，昨天只送出10名病患，今天已協調輕症患者用巴士載送，並由警車做前導。

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎群聚案擴大，目前已有2醫師、4護理師、1外籍看護、2名確診者家屬染疫。中央流行疫情指揮中心昨天指出，醫院員工有353人需隔離14天，病人陸續清空，昨天有120名、今天有100名病人外移到專責隔離病房。

桃園市衛生局長王文彥今天上午在市政會議中表示，桃園醫院要外移的220名病人，「昨天只送了10個」，主因對方醫院還沒準備好，由於數量滿大，已協調一般的輕症患者用巴士載送，為了減省載送時間，將由警察局派車做前導。

王文彥表示，針對針對急性冠心症（STEMI）、腦中風（CVA）、主動脈剝離、重大外傷4大急重症，基地醫院是林口長庚醫院，但長庚加護病房數有限，無法全部負責，昨天長庚醫院的待床數就已達160。

王文彥表示，已緊急和桃園以外6大區域院以及2個責任醫院協調處理，若量能不夠就會往雙北送，目前為止處理順利；桃園市衛生局表示，截至18日，桃園市的11家急救責任醫院負壓隔離病床空床數有21個，新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）專責病房空床數有42個。

針對是否已與外縣市醫院協調病人外移，桃園市長鄭文燦今天上午出席市政會議後接受媒體聯訪，他表示已經協調完畢，由於醫療措施不能中斷，後續會陸續用救護車和大型巴士後送到其他醫院，病人除了送到桃園的醫院，也有送到雙北的醫院。

(中央社)

桃醫220病患轉院 鄭文燦：出動大巴、30救護車待命

桃園醫院爆發院內群聚，面對確診者一波波，中央流行疫情指揮中心宣布淨空衛福部立桃園醫院，協助220名病患轉院，19日已先後送10位，桃園市長鄭文燦20日表示，輕症以大型巴士輔以警車前導載送，另有30台救護車待命，強調都已跟桃園轄內和雙北醫院協調完畢，「目前沒有問題！」

桃園醫院預計要移出220名病患，協調衛生局長王文彥20日在防疫會議上表示，病患清空計畫已和家屬溝通意願，19日先完成10名病患後送，不諱言量很大，且因搭乘救護車還要陪病家屬，針對輕症病患可以走路、自己坐的患者會以巴士載送，為節省高速公路時間，也會請警方出動前導車協助，避免移動太慢。

消防局長謝呂泉也說，消防局已有30車待命中，聽從指令隨時將病患後送到指定醫院。

針對桃園轄內醫院隔離病房有限，鄭文燦強調部桃醫院紅區病患清空計畫都已協調完畢，中央流行疫情指揮中心已和桃園市衛生局已協調好哪個病患要去哪個醫院，因醫療措施不中斷，會陸續用救護車或是大巴後送到其他醫院，有的留在桃園、有的到雙北醫院，「目前沒有問題！」希望協助部桃把熱區病患後送工作做好。

鄭文燦強調，部桃醫護人力大規模隔離，需要提高其他區域醫院的醫療能量，針對心血管疾病等四類需要跟時間賽跑的急重症，已啟動院區轉介機制，優先到林口長庚醫院，其他依照類別轉介到別的醫院，8家區域醫院目前都已同意提高急診、門診、住院的能量，保障市民就醫的權益不受影響。

(中時 蔡依珍)