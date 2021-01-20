案864接觸者 在101某會計師事務所工作

診護理師（案863）的丈夫（案864）在某收容機構擔任輔導老師，今傳出其非同住但曾短暫接觸過的親屬，在17日與他接觸過後，18日進入台北101的一家知名會計事務所工作，目前該親屬已被匡列接觸者，第一次新冠肺炎檢驗結果為陰性，而曾與其接觸的10位同事則返家自主管理。

一家知名會計師事務所內部公告指出，指揮中心昨（19日）公布的本土個案中，確診護理師的丈夫（案864）為事務所員工非同住但有短暫接觸過的親屬，目前該同仁已經被匡列，並進行採檢，據了解，同仁第一次新冠肺炎檢驗結果為陰性。

公告內容也提到，該名同仁是在1月17日下午與案864短暫接觸，並於18日上午進入本所101的辦公室，期間接觸10名同仁。本所於18日下午接獲同仁主動回報後，已要求同仁進行居家隔離，並要求另外10位同仁返家進行自主健康管理，而這10位同仁目前健康狀況良好，皆未到客戶外勤處。

會計師事務所表示，將會每日持續關切居家隔離者的健康狀況，並提供必要的協助，以利後續的追蹤與採檢。而公司也在18日收到消息之後，該名同仁的樓層已經消毒，為求謹慎，其他樓層也將於19日至21日全面消毒。

事務所最後也提醒全體同仁，無論外勤或在所内，如無法保持社交距離，請全程配戴口罩，保護自己也是保護他人。

而中時新聞網求證101尚未獲得回應。

(中時新聞網 何立雯)

101會計事務所員工曾接觸確診者 辦公室緊急消毒

桃園醫院群聚確診案例擴及護理師家屬，並有7名非同住親屬被匡列採檢，包含一家位於台北101大樓的大型會計師事務所員工。這家事務所表示，員工首次採檢為陰性，並僅短暫接觸10名同事，未接觸客戶，辦公室已大規模消毒。

目前桃園醫院院內群聚感染共有6名個案，與此有關、因家戶親密接觸而感染者有3人，分別為染疫醫師（案838）的女友護理師（案839），以及案863護理師的丈夫（案864）與女兒（案865）。

因案864與案865被匡列採檢的非同住親屬7人，其中一名為某大型會計師事務所員工，此員工被通知採檢後，第一時間即通知事務所，事務所立即應變，並發出內部信件說明各項應變措施，請員工安心。

此事務所發言管道表示，有所內員工為案864非同住親屬，但日前雙方曾有短暫接觸，已接受第一次採檢，結果為陰性。

事務所說明指出，此名員工18日曾短暫進入辦公室，期間接觸10名同事；當天下午此員工主動通報，事務所立即要求此員工居家隔離，並要求10位接觸同事返家自主健康管理，改居家辦公，強調11人皆未至客戶外勤處，目前健康情況良好。

對後續處理措施，會計師事務所表示，將每天持續關切居家隔離者健康狀況，並提供必要協助，以利後續追蹤與採檢；此名員工辦公所在樓層已消毒，為求謹慎，也將於今天至21日進行全所大規模分層消毒作業。

會計師事務所強調，已超前部署各項防疫工作，以保護員工健康為首要考量，將隨時視疫情變化啟動各項防疫措施；也提醒全體員工，無論外勤或在辦公室，如無法保持社交距離，請全程戴口罩，保護自己及他人。