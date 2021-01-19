桃園醫院疫情群聚升溫 化學兵進駐消毒

衛生福利部桃園醫院的武漢肺炎群聚案持續擴大，軍方透露，隸屬陸軍第六軍團指揮部的三三化學兵群下午將進駐桃醫逐層消毒。

三三化學兵群上校指揮官龔龍峰表示，上午11時接獲任務，立即整隊前往桃園醫院協助，初步派兵力20員，已做好相關編組及妥善準備。

衛生福利部桃園醫院新冠肺炎（COVID-19）群聚案持續擴大，目前已有2醫師、4護理師、1外籍看護、2名確診者家屬染疫。指揮中心今天指出，醫院員工有353人需隔離14天，病人陸續清空。

軍方透露，已接獲中央流行疫情指揮中心申請，三三化學兵群下午前往桃醫，並進行逐層全方位消毒。

國軍化學兵扮演防疫要角，防護服共分為A、B、C、D等級。

D級防護服不含任何呼器，為一般的工作服，含手套、安全鞋、安全眼鏡、頭盔；C級防護服則是定義為使用口罩、防毒面具就可防護的等級，但仍必須穿著防護衣及其他必要裝備，例如執行禽流感、登革熱等，便是穿著C級，例如去年前往寶瓶星號消毒的化學兵，就是穿著C級並搭配N99口罩。

若有污染物質恐影響呼吸粘膜系統，則必須穿著B級防護服，並同時負供氣式的空氣呼吸器，以避免吸附污染物質；當遇強酸、強鹼或者高污染物質場合，就必須著全包覆式、內循環，選配有救命器、通訊系統、內冷卻器材的A級全罩式防護服。

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