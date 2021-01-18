疫情擴大 指揮中心進駐部立桃園醫院

衛福部長陳時中18日證實，發生院內感染的就是衛福部立桃園醫院（部桃），而該院再新添1名護理師染疫。有鑒疫情發展比過往迅速，陳時中宣布六大行動管控，指揮中心及專家將進駐部桃，成立「前進指揮所」，惟他否認「螺絲鬆了」。另疫情擴大，今年新竹燈會恐停辦！

國內18日新增1例本土病例、6例境外移入，總計全台累計862例確診。陳時中說，針對部桃院內感染事件，決發動六項管制：一、指揮中心進駐醫院成立「前進指揮所」。二、關閉確診個案曾活動病房，病人採一人一室隔離。三、清空樓層，區域嚴格管制。四、安排專家進駐，指導協助醫院的感染管制。五、全院患者只出不進，取消探病，陪病僅限1人且須實名制。六加強宣導醫院員工落實自主健康管理，若有輕微症狀應第一時間通報，且依指示回院就醫，不可自行就醫。

為何決定進駐部桃？陳時中說，過去幾天疫情發展「比過往迅速」，從推定染病、發病時間，比過去經驗還來得快，因此盼進駐提高行政效率。他並表示，已派醫療應變組副組長王必勝進駐，他自己會視情況決定是否到場視察。

至於外界質疑「指揮中心螺絲鬆了」，陳時中說，他不認為「螺絲鬆」，台灣防疫量能維持得好，都是醫護人員高壓緊繃貢獻而得，螺絲鬆的質疑「不是那麼公平」。

對台灣自費篩檢費用要價5～7,000元，而大陸最便宜僅需345元，陳時中回應，台灣自費篩檢比大陸貴是因「台灣比較準」，且大陸是「整批、整批驗」，與台灣狀況、檢驗準確度都不同。台灣目前平日正常檢驗量能是1.1萬件，量能尚未拉到最大。

2021台灣燈會2月26日將在新竹登場，是否舉辦？交長林佳龍受訪時說，「沒有停辦問題，就看怎麼舉辦」。惟新竹市長林智堅稍晚指出，因應疫情最新變化，市民提出停辦燈會聲量逐漸擴大，市府持續與中央溝通，表達基於防疫優先，「停辦台灣燈會應是主要選項」。