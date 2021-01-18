外交部：全球80多國支持台灣加WHO

外交部發言人歐江安指出，世界衛生組織（WHO）第148屆「執行委員會」（EB）訂於110年1月18日至26日以全視訊會議方式舉行。外交部將推動參與WHO列為全年常態辦理的重要工作，每年綜合考量國際與國內等因素，在EB及WHA等不同場域，分別以最恰當的方式進行推案。

歐江安表示，在目前全球疫情未見停歇，甚至出現變種病毒株的嚴峻情勢下，本屆EB會議期間各國公衛部門將高度聚焦於有效防疫、疫苗分配及疫情檢討等專業議題。在全球聚焦防疫及抗疫之際，為避免干擾對會中專業議題的討論，以及台灣在WHO推案遭泛政治化的誤解，我方經審慎評估後決定不在討論技術性議題的EB提案，惟仍將密切關注EB的相關專業討論，同時也將繼續積極以各種方式貢獻國際防疫，厚植國際友我力量。

台灣的訴求已經得到越來越多的國際支持，2020年11月WHA復會，全球80多國超過1,700名國會議員公開表示支持台灣參與WHO，就是具體例證。

外交部及衛福部將持續與友邦及理念相近國家密切聯繫，共同商討如何具體貢獻國際防疫合作與增進台灣參與WHO的機會。例如1月6日我國衛生福利部長陳時中與斯洛維尼亞總理兼衛生部長Janez Janša舉行視訊會議；另外，我國已與超過40國政府官員及專家學者辦理超過百場專業視訊會議，廣獲各界迴響。政府將在各種適當場合持續推動台灣參與世界衛生大會及WHO相關會議、活動與機制。