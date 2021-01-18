北部醫院群聚感染再擴大。中央流行疫情指揮中心今宣布，國內新增1例本土新冠肺炎確定病例，個案為發生院內感染的北部醫院的護理師（案863），1月12日曾接受採檢結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856確診醫師的接觸者，昨（17）日再次採檢並於今日確診，而稍早陳時中也說溜嘴，表示群聚醫院就是部立桃園醫院。

因應北部醫院院內感染事件，陳時中宣布六項做法，首要是指揮中心人員進駐醫院成立「前進指揮所」，陳時中說，成立前進指揮所是因為整個疫情發展比以前迅速，發病時間、病程比以前更快，因此從提高行政效率來管制，陳說，發病日時序都相當的短，只有2天、3天，很擔憂。

其他做法則包括將確診個案曾活動之病房關閉，病房內病人安排一人一室進行隔離；個案活動空間清空消毒，待環境採檢確認安全後再啟用。清空相關樓層，區域嚴格管制。安排專家進駐，針對醫院之感染管制措施等防治作為給予指導及協助。全院患者只出不進；取消探病，陪病僅限1人且須實名制。以及加強宣導醫院員工落實自主健康管理，若發現有輕微症狀應第一時間通報，並依指示回院就醫，不可自行就醫。

而在北部醫院爆發院內感染7天後，陳時中在記者會中不慎說溜嘴，該群聚醫院就是部立桃園醫院，隨後記者提問確認，他則表示「我剛才有說出來嗎？」隨後便直接證實，北部醫院就是部立桃園醫院。

陳時中表示，要不要公布醫院名真的很難為，醫院名字一個禮拜天天都在腦海中盤旋，因為每天都在關注接觸史、案例、時間序、個案序、病房序等等，不自主地就說出來，不過，就算不講大家也知道，現在這樣讓大家能夠明白也好。

指揮中心統計，截至目前國內累計137,512例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含135,321例排除），其中862例確診，分別為762例境外移入，61例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、756人解除隔離、99人住院隔離中。

（中時新聞網 楊雅婷 、 莊楚雯 、中時、 陳人齊）