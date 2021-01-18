衛福部長陳時中18日宣布，國內新增1例本土COVID-19確定病例（案863），為案838等人之同醫院護理師，1月12日曾接受採檢結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856接觸者，於17日再次採檢並於18日確診。

因應本起院內感染事件，陳時中宣布，針對該醫院啟動6大防治作為。第一，指揮中心人員進駐醫院成立「前進指揮所」。第二，將確診個案曾活動之病房關閉，病房內病人安排一人一室進行隔離；個案活動空間清空消毒，待環境採檢確認安全後再啟用。第三，清空相關樓層，區域嚴格管制。第四，安排專家進駐，針對醫院之感染管制措施等防治作為給予指導及協助。

第五，全院患者只出不進；取消探病，陪病僅限1人且須實名制。第六，加強宣導醫院員工落實自主健康管理，若發現有輕微症狀應第一時間通報，並依指示回院就醫，不可自行就醫。

指揮中心統計，截至目前國內累計137,512例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含135,321例排除），其中862例確診，分別為762例境外移入，61例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、756人解除隔離、99人住院隔離中。

另外，指揮中心說，國內新增6例境外移入COVID-19確定病例，分別自美國、英國、菲律賓及緬甸入境。

指揮中心表示，案857、858、859為一家人，分別為本國籍40多歲女性及未滿10歲男童、女童，長期居住美國，今（2021）年1月4日一同返臺，均持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。其中案858、859迄今無症狀，案857則於1月10日出現咳嗽、全身倦怠症狀，14日出現發燒，由衛生單位安排就醫，並對3人進行採檢，均於今日確診。因3名個案檢疫期間未與他人接觸，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

案860為瑞典籍50多歲男性，於臺灣工作，去（2020）年12月3日赴英國洽公，今年1月3日返臺，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫；1月4日接受「英國專案」採檢，結果為陰性；個案曾於1月9日出現頭痛症狀，1月16日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。因個案檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案861為菲律賓籍10多歲女性，去年12月31日來臺就學，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案檢疫期滿後，於今年1月15日搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案同車接觸者共6人，其中5人列居家隔離，餘1人為專車司機，因有適當防護，列自主健康管理。

案862為緬甸籍40多歲船員，去年12月27日來臺工作，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，迄今無症狀。個案今年1月14日自主健康管理期滿後進行自費採檢，於今日確診。因個案居家檢疫及自主檢康管理期間未與他人接觸，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。