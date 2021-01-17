直播》北部院內群聚擴大 染疫醫連傳3人

院內群聚再擴大！國內今再新增1本土個案，為案856護理師，為838的工作接觸者，一採陰性，總共檢驗224人

案856是本土個案，為838的工作接觸者，一樣在北部醫院，在1月10日有接觸，一採陰性，昨天案852護理師確診後，整個256個一戶進行二採，昨天晚上到今天共檢驗224人，223人陰性，只有一名陽性，其餘檢驗中。

中央流行疫情指揮中心今(16)日公布國內新增1例本土COVID-19確定病例，為本國籍20多歲女性(案852)。

指揮中心表示，案852為與案838同醫院工作之護理師，曾與案838於1月10日工作時短暫接觸。案852於1月11日採檢結果陰性。期間除上班外皆待在家中，未出外活動。1月14日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日晚間至診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家，於今日確診，入住隔離病房治療。

因應本起事件，該院已將個案上班之病房關閉及進行全面環境消毒，病房內病人則安排一人一室進行隔離，同時該醫院住院病人將持續實施只出不進，以減少風險。指揮中心再次提醒，針對此次事件之相關接觸者，若出現任何輕微疑似症狀，請立刻通報相關單位，亦請醫療院所提高警覺，加強相關疑似個案通報採檢。

衛生單位已掌握個案接觸者及進出該病房者，將全數進行採檢，並進行相關人員之居家隔離；同病房護理人員將全數進行居家隔離，醫師則由醫院安排停止臨床工作，在家中進行隔離至1月21日，後視採檢結果及相關情形，評估是否恢復看診。同病房已出院病人中，個案直接照護之病人及陪病家屬皆列為居家隔離，其餘則自主健康管理至1月28日。後續將依疫調情形持續匡列並進行後續防治作為。

案838、案839匡列之醫院接觸者採檢468人中，共265人為醫院人員，將於明(17)日進行第2次採檢。另有關該醫院院內擴大採檢452名員工之結果，均為陰性。

（中時新聞網 莊楚雯）

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