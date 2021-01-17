還有未爆彈？疫情記者會罕見2度改時間

北部醫院群聚感染還有未爆彈？指揮中心今天的記者會時間一改再改，先是預告下午要由指揮官陳時中親自說明疫情，卻沒定時間，直到中午12點左右時才通知是下午兩點，但下午1點半左右又說記者會時間延後，大約在下午3點以後開始，2度更改記者會時間是自疫情發生以來相當罕見，彷彿暴風雨前的寧靜。

北部某醫院爆發群聚感染，至今已造成3例本土個案，其中昨晚確診的護理師更在發病前繼續到院上班、至診所看病，疫情是否會再擴大，中央流行疫情指揮中心今下午由指揮官陳時中召開記者會，說明最新疫情，時間至今未定。

指揮中心表示，案852護理師是與案838醫師在同醫院工作，曾與醫師於1月10日工作時短暫接觸。護理師於1月11日採檢結果陰性。期間除上班外皆待在家中，未出外活動。1月14日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日晚間至診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家，於今日確診，入住隔離病房治療。

因應本起醫院群聚感染，該院已將護理師上班的病房關閉、全面環境消毒，病房內病人安排一人一室隔離，同時住院病人持續實施只出不進，以減少風險。

指揮中心再次提醒，針對此次事件的相關接觸者，若出現任何輕微疑似症狀，請立刻通報相關單位，亦請醫療院所提高警覺，加強相關疑似個案通報採檢。

（ 中時新聞網 莊楚雯）

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!