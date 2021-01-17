人力亮紅燈！群聚醫院擬啟用遠距醫療

北部某醫院爆群聚感染增第3名醫護確診，今天雖是假日，但該醫院戶外採檢室一早即陸續有人進出，據了解是確診護理師（案852）曾照顧過的患者和陪病家屬前來採檢，因另有22名曾和確診護理師接觸的醫師在院隔離7天，醫院人力亮紅燈，院方正研擬進行遠距醫療，目前正詳細評估中，預計今晚確定。

地方主管機關證實，院方確實在研擬遠距醫療相關事宜，透露去年疫情爆發初期，針對居家檢疫患者就有進行過遠距醫療，可行度高，但指揮官陳時中也提到可以借調其他醫院的醫師支援，目前都在評估中，通盤考量，力拼在明門診日開診前對外宣布。

該醫院自院內疫情爆發即以「內部特殊事件」為由，拒收急診患者，前天一度恢復收輕症患者，但昨晚又因再傳護理師確診而再度「閉門」，院方評估急診能量尚足，凌晨2點再度轉知該地消防局，可收一般輕症急診病患，但仍謝絕重症如失去生命跡象的OHCA患者，而新冠肺炎疑似或確診個案，也得跨縣市送往其他責任醫院。

全台首例確診醫師（案838）和其護理師同居女友（案839）匡列醫院接觸者採檢468人，其中265人為醫院人員，今日進行第二次採檢。另外醫院院內前天擴大採檢452名員工，初步結果均為陰性，提醒民眾若出現任何輕微疑似症狀，請立刻通報。

（中時 蔡依珍）

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