麻煩了！院內群聚擴大 社區恐有隱藏個案

北部某醫院昨晚再增一例案852護理師確診，為案838確診醫生的接觸者，曾與醫師待在同一間護理站而染疫，感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示，再爆出確診者代表院內感染惡化，有可能擴散出去，加上春節將至，是很不好的跡象。

北部醫院爆群聚感染，使一位醫師染疫，還傳給護理師女友，昨天院內又多一例護理師確診案852，疫調發現她1月10日曾與確診醫師有過3次接觸，上午2次短暫接觸，下午於護理站接觸1小時，當天傍晚醫師就覺得不舒服而去採檢，12日確診，案852則是14日出現不適症狀，16日確診。

黃立民表示，北部醫院又出現確診，不管是不是染疫醫師傳染，還是院內其他醫護因為照顧病患感染，都代表這波疫情比較麻煩，有可能擴散出去，且染疫醫師在發病前也不知道自己被感染，有到社區活動，恐還有隱藏個案在社區當中。

黃立民說，以過去流感的防控經驗，疫情可能在春節時南北傳染，醫院急診流感患者暴增，同樣地，這次新冠肺炎的疫情對民眾也會有影響，「這是不好的徵候，大家要提高警覺、留意防護。」

指揮官陳時中也指出，案852護理師一採檢陰性是在潛伏期，但過1天就有傳染力，有傳染力的期間在醫院上班，並去過診所和藥房，護理師在診所有接觸1位醫師和1位護理師，都列居家隔離並採檢，另2名診所櫃檯人員及在2個藥局，接觸3個人員，因為都是接觸時間短暫，列自主健康管理至28日。

專家憂心 最怕骨牌效應

北部某醫院護理師再被日前染疫的醫師傳染新冠肺炎，已是近來第二起。專家認為，不論是醫師（案838）傳給女友（案839）或傳給同事（案852），都代表院內感染惡化，對於新的本土病例出現，必須嚴陣以待！

防疫指揮官陳時中昨深夜10點突然召開記者會，帶來壞消息：又有一名護理人員院內感染！且更糟糕的是，該名護理師的爸爸、哥哥有流鼻水症狀，已緊急住院隔離，「當確診者處理」。

日前指揮中心針對該院468人、較外圍的54人進行採檢，全部陰性讓防疫單位鬆了一口氣，並採納專家建議，不再對2500人普篩。不料，沒多久就發生案852；若該案家人最後確診，代表發生社區感染，這也是專家最擔心的一件事。

國內感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民警告，社區中恐怕還有隱藏個案。根據《聯合新聞網》報導，台北市立聯合醫院昆明防治中心主任顏慕庸認為，對於院內感染不妨正面看待，畢竟去年發生過，大家已有處理經驗，比較不用像社區感染那麼緊張。

顏慕庸強調，若爆發社區感染，就怕擴散開來的骨牌效應。他曾呼籲醫療酒精、口罩等防疫物資透過社區分流因應；但就算真的出現了，也可以樂觀以待，至少感染源找得出來，別先把自己嚇壞了。

（中時新聞網 莊楚雯、王嘉慶、中時、 林周義）

延伸閱讀

不知破口在哪裡！疫情記者會下午召開

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!