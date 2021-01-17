不知破口在哪裡！疫情記者會下午召開

北部醫院至今已造成3例本土個案，其中昨晚確診的護理師更在發病前繼續到院上班、至診所看病，疫情是否會再擴大，中央流行疫情指揮中心今下午由指揮官陳時中召開記者會，說明最新疫情。

指揮中心表示，案852護理師是與案838醫師在同醫院工作，曾與醫師於1月10日工作時短暫接觸。護理師於1月11日採檢結果陰性。期間除上班外皆待在家中，未出外活動。1月14日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日晚間至診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家，於今日確診，入住隔離病房治療。

因應本起醫院群聚感染，該院已將護理師上班的病房關閉、全面環境消毒，病房內病人安排一人一室隔離，同時住院病人持續實施只出不進，以減少風險。

指揮中心再次提醒，針對此次事件的相關接觸者，若出現任何輕微疑似症狀，請立刻通報相關單位，亦請醫療院所提高警覺，加強相關疑似個案通報採檢。

指揮中心表示，民眾出入醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公機關(構)等八大類高感染傳播風險場域，因不易與他人保持社交距離，且會近距離接觸不特定對象，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

北部醫院爆新冠群聚 驚曝超扯真相

北部某醫院再傳1醫護確診，該醫院某專科護理師透露，內部原評估「1周過去就穩了」，周五已研議開病房收治病患，「畢竟很多病患不能等」，孰料周末風雲變色，自己上周門診也少一半，看情況仍要持續，感嘆院方高層從疫情一開始就直嚷：「不知道破口在哪裡」提醒大家注意，如今一語成讖，真的不知道破口在哪，但整體而言還是樂觀以待，相信會度過難關。

該護理師也透露，一個病房護理師約照護8至10間病房，如今案發樓層已全面淨空，不能出院的也已搬到其他樓層採「一人一室」，持續分艙分流、禁探病、陪病限1人，她指出目前力行「只出不進」，醫院病患越來越少，她在醫院服務十餘年，醫院病患人數之少「堪稱首見！」

她指出，第一階段所有有接觸過的醫護都被集中隔離，其他次接觸者也都在家自主管理，不解為何會是「外圍」確診，但強調目前環境清潔消毒已再加強，相信會順利度過難關。

群聚擴大 北部醫院再針對265醫護2次採檢

北部某醫院爆群聚感染再傳1護理師確診，雖然是周日假日，但該醫院戶外採檢室一早即陸續有人進出，據了解，前天起即針對同科系、曾短暫接觸的452名醫護人員擴大採檢，全部是陰性，因確診護理師再增1人，今也將針對第一波確診醫護男女朋友接觸的265名醫護進行第2次採檢。

全台首例確診醫師（案838）和其護理師同居女友（案839）匡列醫院接觸者採檢468人，其中265人為醫院人員，今日進行第二次採檢。另外醫院院內前天擴大採檢452名員工，初步結果均為陰性，提醒民眾若出現任何輕微疑似症狀，請立刻通報。

（中時新聞網 莊楚雯、中時 蔡依珍）

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