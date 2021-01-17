NCC補助5G基地台 剝納稅人兩層皮

NCC編列155億前瞻預算，替五大電信業者蓋5G基地台，遭疑是讓電信業者先拿人民納稅錢蓋基地台，之後再向民眾收電信費，老百姓形同一頭牛被剝兩層皮。對此，傳播學者、在野黨立委均痛批此舉極不合理，強調這些蓋5G基地台的錢本就是民間業者該自行負擔的，就算政府要補助，也該是讓每個人都有公平使用5G的機會。

元智大學資訊管理學系教授周韻采表示，拍賣制度下手之後就無法回頭，業者錢標出去，本就要考量建設成本，結果有些業者在標金上投資太多卻還能獲得予以補助，完全抹煞招標制度，以後乾脆都不要招標算了。

周韻采強調，這種做法真的太愚蠢，任何有經濟學常識的人都不會這樣做。縱使政府真要補助，該考量的是5G普及率，理應是業者普及率達到多少之後，給予相應的補助，才會讓業者加速推廣普及5G。

國民黨立委洪孟楷也提醒說，如果要補助業者，重點應該是讓每個人都有公平使用5G的機會，因此相關補助應該針對城鄉差距，讓業者加強偏遠地區的5G建設。

藍委曾銘宗則指出，當初5G招標時就確定了政府與廠商的法律關係、權利義務，業者本就應該自己蓋基地台，如今NCC卻要反過來給予上百億的補助，形同圖利廠商。

曾銘宗強調，縱使NCC主張補助是為了加速推動5G，那也應該要求業者之後收費時降價回饋消費者；問題是，政府卻沒有提出相關配套措施就要強行通過補助。

國民黨立法院黨團總召林為洲提醒，如果是政府蓋公共建設，為求提早上路增加預算，這就沒有問題。然而，今天的5G建設由私人企業財團得標，是商業行為，事後卻又要求政府補助，就涉及弊端。

林為洲說，19日立法院會可能表決這筆預算，呼籲民進黨懸崖勒馬，將這部分先予以保留。

（中國時報 季節）

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