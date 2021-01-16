全球逾9,380萬例確診 逼近201萬人病逝

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間16日11時（台灣16日晚間7時），全球至少200萬9,991人死於新型冠狀肺炎，至少9,380萬3,240例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有5,788萬9,800人被認為已康復。

法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

全球14日通報新增1萬5,402人病歿、74萬7,572起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（3,465死）、英國（1,280死）與巴西（1,151死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計39萬2,139人病故、2,353萬2,037例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（20萬8,246人喪生、839萬3,492例確診）、印度（15萬2,093人喪生、1,054萬2,841例確診）、墨西哥（13萬9,022人喪生、160萬9,735例確診）及英國（8萬7,295人喪生、331萬6,019例確診）。

依照染疫死亡數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有176人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（150人）、義大利（135人）、波士尼亞與赫塞哥維納（134人）、捷克（133人）。

從區域來看，歐洲累計65萬3,087死、3,027萬3,685例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計54萬5,472死、1,714 萬3,005例確診；美國和加拿大共計40萬9,842死、2,422萬6,062例確診。

亞洲共計22萬9,620死、1,456萬197例確診；中東地區共計9萬3,399死、435萬8,663例確診；非洲共計7萬7,626死、321萬158例確診；大洋洲共計945死、3萬1,472 例確診。