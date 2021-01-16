今暴增7例境外移入 40歲女二採陰後轉陽

中央流行疫情指揮中心今（16）日公布新增7例新冠肺炎境外移入病例，分別從菲律賓、印尼、美國、俄羅斯和南非入境。其中南非回國的病例回台一個月才確診。

案851為本國籍30多歲男性，長期於南非工作，去年12月16日返台，持有登機前三日內檢驗陰性報告。個案入境後於家中進行居家檢疫，檢疫期間無不適症狀，自述1月6日自主健康管理期間有腹瀉症狀。個案於1月14日至醫院自費檢驗，於今日確診。衛生單位已掌握個案家庭接觸者共五人，四人列居家隔離，一人列自主健康管理。

指揮中心發言人莊人祥表示，案851病毒量低，且抗體IgG為陽性，研判發病已經長達四到五周了，被列為境外移入病例。

案845（30多歲）、案846（20多歲）為菲律賓籍男性移工，去年12月24日來台工作，持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀，今年1月6日檢疫期滿前採檢結果為陰性，1月14日自主健康管理期滿後進行自費採檢，於今日確診。

案847為俄羅斯籍50多歲男性，今年1月5日來台工作，入境時無症狀，持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，1月13日出現嗅覺異常，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案848為印尼籍20多歲男性漁工，去年12月27日來台工作，迄今無症狀，持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，今年1月11日檢疫期滿後，由仲介安排搭乘專車至醫院自費採檢，該次採檢共六人同行，二人陽性（為日前公布的案841及842），餘四人陰性。

1月14日仲介安排四人至醫院進行第二次自費採檢，一人陽性，為今日確診的案848。衛生單位已掌握個案接觸者共五人，三人為一同至醫院採檢者，檢驗結果為陰性；二人為專車司機，因有適當防護，均列自主健康管理。

案849為菲律賓籍40多歲男性漁工，去年12月30日來台工作，迄今無症狀，持有登機前三日內核酸檢驗陰性報告。個案入境後入住防疫旅宿進行居家檢疫，今年1月14日檢疫期滿後，由仲介安排搭乘專車至醫院自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案同車接觸者共六人，均有適當防護，列自主健康管理。

案850為本國籍40多歲女性，為案817一同自美國返台的家人。個案居住於美國， 1月3日與家人一同返國，持有登機前三日內檢驗陰性報告，入境後主動告知有不適症狀，於機場採檢，採檢結果為陰性，因其同行家人（案817）為陽性，故改列居家隔離。

個案於1月5日再次採檢，檢驗結果為陰性，後於居家隔離期間陸續出現咳嗽、味覺異常等症狀，1月13日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。