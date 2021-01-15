台廠新冠疫苗 年中可望獲緊急授權

新冠疫苗各國全力衝刺，國衛院副院長司徒惠康15日表示，台廠進展並非卡關，高端已取得疫苗第二期臨床試驗的門票，國光、聯亞應也能很快取得，今年中旬有望申請緊急使用授權。

台灣除透過COVAX（疫苗全球取得機制）及向國際藥廠直接採購約1,500萬劑疫苗，台廠也正衝刺研發。目前只有與美國國衛院合作的高端疫苗啟動第二期臨床試驗，聯亞生技、與國光生技則尚未獲准。

司徒惠康認為，「疫苗安全性、保護效果」更重要，目前高端疫苗，成功進入二期試驗，預計有3,700人參與，在數月內完成施打後，再進行1～2個月完整的「綜合性抗體效價分析，預估5、6月可完成。

此外，一般二期臨床試驗只需要幾百名受試者，台灣採用「加強版」二期臨床測試，將找來3千位受試者施打，並在P3級實驗室確認，看能否在受試者體內誘發足夠的「綜合性保護抗體」。對此，衛福部已提早規劃，像國衛院、中研院、台大及長庚醫院等，都有P3等級實驗室，可供確認疫苗效價。至於國產疫苗標準訂在哪裡才算是合格？國衛院長梁賡義認為，目前規定至少要五成，但對民眾而言「效力越高越好」。

台灣若搶輸疫苗 經濟不妙

澳盛銀行15日發布最新亞洲總經報告，在疫情仍難控下，亞洲各經濟體自第一季進入「疫苗爭奪賽」，結果將影響2021年的經濟表現。目前估測，新加坡、韓國會是前段班，台灣、菲律賓和越南是後段班。澳盛銀估台灣2021年經濟成長率3.8％，低於其他機構4％以上的估值。

法國外貿銀行和瑞銀集團對於台灣2021年GDP年增率，最新估測分別為4.6％、4％，主要理由集中在全球經濟復甦帶動的出口表現，台灣強勁的半導體產業及科技製造業，是兩家國際銀行看好的強項。

澳盛銀行大中華區經濟研究團隊指出，多數經濟體有望在今年第一季開始推動疫苗接種，像美、英和歐盟等已開發經濟體已在進行中，惟各個國家／地區速度有所不同。

新加坡自2020年12月就開始施打，因人口數相對少，很可能是亞洲首個完成疫苗接種計畫的國家之一。韓國則預估自2021年2月開始施打，目標在2021年下半年完成施打。澳盛銀行指出，隨著疫苗接種的進行，至少應能有助於支撐國內需求，預估2021年新加坡經濟成長率6.3％，韓國為3.2％。

包括中國大陸、馬來西亞、印度、印尼和泰國，市場推測2021年下半年進入施打疫苗的高峰期，惟大陸人口龐大，加上疫苗生產也需供應出口，到2021年年底至少三分之二人口都可能無法接種。這些經濟體普遍上都有相近的問題。