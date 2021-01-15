台鐵軌道經濟發酵 北市3車站收入翻倍

台鐵近幾年推動軌道經濟，並已見到發酵成果，台鐵統計，附屬事業收入年年成長，以台北市松山、南港、萬華3車站為例，收入都翻倍。

台鐵今天舉行「軌道經濟4.0 珍珠串鍊願景引領鐵道資產活化」記者會。

台鐵說，2019年是台鐵正式邁入軌道經濟4.0的元年，因應台灣鐵路永續營運的目標，多元化推展鐵道資產活化及附屬事業開發是未來的新出路，將善用車站人流優勢來發展站區經濟，全力衝刺「軌道經濟」的效益。

台鐵統計，車站附屬事業收入近幾年成果愈來愈明顯，從2014年新台幣31.48億元，成長到2019年47.74億元，預計2020年可達50億元；而2016年至2019年，台鐵運輸本業的收入則從187.85億元，下滑至184.08億元，2020年受疫情影響，本業收入可能再減少。

台鐵以台北2015至2017年開始營運的BOT車站大樓為例，萬華站的收入4,500萬元、成長1.8倍；松山站收入1.15億元、成長1.3倍，南港站1.53億元、成長1.6倍。

台鐵說，車站資產活化不只台鐵獲利，也為政府創造稅收，萬華站至今增加的稅收有8,200萬，松山站有1.48億元，南港站更高達2.45億元。

台鐵局長張政源明天正式退休，他2年多前接任台鐵局長後，全方位擘劃「環島鐵路．珍珠串鍊願景」，作為台鐵附屬事業發展的大輪廓，要讓1,065公里的環島鐵路如同一條項鍊，串起241個車站珍珠，讓車站的發展核心向外擴散，結合地方市政的需求與展望，共同活化鐵道資產，為台鐵注入資金活水，並讓車站城市成為便利民眾的生活中心。

台鐵說，軌道經濟帶來的便利和效益，不只是位於六都的車站，羅東站及台東站特色商場以年營收破億元為衝刺目標，屏東及潮州驛站商場的億元年營收也要挑戰翻倍，未來盼全台鐵道資產活化遍地開花。