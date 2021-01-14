醫護染疫爭議延燒，前衛生署長楊志良說，紐籍機師染疫被開除，為何醫師染疫不用被開除。疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，兩者無法相提並論，呼籲公眾人物發言應更有同理心。

中央流行疫情指揮中心12日公布，台灣再度發生新冠肺炎（2,019冠狀病毒疾病，COVID-19）院內感染事件，一名照顧確診個案的醫師染疫，醫師的護理師女友也因家戶接觸而感染。楊志良12日在政論節目中說，若他是該院院長，會開除這名醫師，紐籍機師染疫都開除了，為何醫師疏失染疫不用開除。楊志良相關發言引發議論。

陳時中上午接受電台專訪時表示，這是兩件不同的事，紐籍機師在機艙內有症狀沒戴口罩，才造成同事感染，但這名醫護人員是在第一線作戰染疫，醫護在大型機構本就特別危險，這名醫師又是最最危險、直接面對病毒量最高的患者，這樣比較「有點離譜」。

陳時中說，防疫的過程中，同理心相當重要，破壞互信只會讓疫情更亂，因此第一時間一直希望社會替染疫醫護集氣、祈福早日康復，所幸兩人目前健康狀況都還穩定，他相信這起事件發生一定會打擊士氣，但當前線打仗時，後方一定要全力支持。他並向楊志良喊話，在公共領域有相當聲望者應有同理心。

對於楊志良稱醫師被患者體液、分泌物噴到後，應立刻換一件，進入隔離病房，陳時中指出，醫護人員進入負壓隔離病房都有一定SOP，包括醫護人員會穿戴N95、面罩、防護衣、隔離衣、鞋套，若防疫衣沒穿好，台灣面對800個病人「早就崩潰了」，如果按照楊志良所稱噴到就換一件防護衣，穿脫的過程中風險反而更高。

至於為何這名醫師被感染，第一線執行插管的麻醉科醫師沒被感染，陳時中解釋，同樣接觸一名確診個案，本來就不是每個人都會被感染。