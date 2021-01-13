南非變種病毒侵台 14日起邊境檢疫加嚴

衛福部長陳時中13日宣布，新增四例境外移入病例，分別來自印度、印尼。而先前案813史瓦帝尼籍個案，確認為全台首例「南非變異病毒株」感染者，14日零時起，14天內曾有南非、史瓦帝尼旅遊史（含轉機）者，入境台灣一律送集中檢疫所。



國際疫情持續嚴峻，陳時中表示，西太平洋區疫情已經超越前波高峰，且加速上升，其中日本近一周平均日增逾6,000例確診，中國大陸多地都傳出有本土病例，且河北、黑龍江省的疫情具擴散風險。英國近一周平均日增近6萬例，多國已加強或延長實施居家令、宵禁、停課等管制措施，全球旅遊疫情建議維持第三級「警告」，國人應避免所有非必要的出國旅遊。



談及12日公布的本土病例，兩人足跡終於完整公布，陳時中說，7日晚間去過全聯桃園慈文店；9日中午到過星巴克國際門市、振宇五金行桃園國際店；10日早上到過全聯蘆竹大竹店、寶雅大竹大新店，晚間到大江購物中心。目前累計842例確診，其中感染英國變異株病毒者五人，感染南非變異株病毒者一人。



媒體關切，指揮中心目前針對來自英國、南非、史瓦帝尼者，入境一律送集中檢疫所，是否考慮把日本旅客也納入？陳時中認為，目前沒有日本變種病毒株，所以沒必要提高日本的入境防疫規則。



此外，有人認為指揮中心在掌握確診者足跡後，應限時盡快告知店家以利清場消毒，陳時中認為，賣場疫調與地方共同進行，地方第一時間掌握足跡就會去消毒。根據近期報告，病毒在金屬光滑表面最多存留72小時，大部分只停一天；展開疫調至今，環境病毒已不在，消毒是比較後端的工作、沒即時性。



面對院內、社區感染一次發生，該如何「亡羊補牢」？陳時中未正面答覆，僅強調「會隨時滾動式檢討」，且對於院方、醫療體系的管理，在本次感染事件，他認為目前「完全沒道理需要懲處」，反而要思考如何幫助、鼓勵、獎勵這家醫院，因為院方承擔這麼大的風險。