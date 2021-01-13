獵巫染疫醫護！呂秋遠：你還開玩笑？

北部醫院爆醫師與護理師女友染疫後，民眾紛紛對兩人在發病前3天，1月5日至今的足跡感到恐慌，甚至開始獵巫，讓知名律師呂秋遠看不下去怒批，指出醫療幾乎崩潰的日本醫護就是因為當地人的獵巫萌生退意，沒有醫護守在第一線治療病患，台灣哪能守得住，卻還有人對他們開玩笑，唯恐天下不亂。

呂秋遠在臉書表示，在衛福部長陳時中尚未開記者會前，有媒體就以「爆發院區感染」等字眼，形容醫師因拯救病人而染疫的消息，網路上紛紛討論會不會爆發社區感染或群聚感染，得知是醫師與護理師女友確診後，又開始獵巫，對他們的足跡，甚至是交往關係冷嘲熱諷，甚至有人見獵心喜。

「Hello？如果沒有醫療人員，看看那些醫療體系接近崩潰的國家好嗎？」呂秋遠表示，疫情肆虐的日本，就發生醫療人員的家屬求職被拒絕、進不了平常熟識的餐廳吃飯、帶孩子去公園玩還被排斥、遭計程車拒載等，種種獵巫行為使日本醫護萌生退意。

呂秋遠說，醫護是為了治療病患遭感染，竟然還有人去對這些醫護人員開玩笑，到底知不知道住院醫師與護理人員的薪資多低、工作量多重、面對的危險有多高？

呂秋遠表示，現在沒有院內群聚感染、沒有社區感染都是因為醫師警覺性高，加上醫院防疫經驗豐富，不是靠運氣，是靠努力，提醒大家敵人是病毒，「雖然不知道還要多久，但是我們一起努力，維持台灣的平行時空好嗎？」

（ 中時新聞網 莊楚雯）

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