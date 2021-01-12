台灣出現首位醫生因公染疫

衛福部長陳時中12日宣布，國內新增2例本土確診，為桃園某醫院醫師及其護理師女友，成為台灣首位因公染疫的醫師。陳時中強調，該醫院已啟動六項管制措施，但院內感染沒有擴大、沒有考慮封院。

陳時中說，該醫師9日13時許至星巴克國際門市停留30分鐘，接著至振宇五金行桃園國際店逛。至於其女友與醫師密切接觸，屬社區感染，其足跡還在調查中，曾到某科大上課，正對其同學進行疫調。

陳時中強調，兩人均與英國變種病毒無關，且目前沒有明確證據顯示有「社區傳播」，因此暫時不需要「加強版」的春節防疫方案。全台累計確診人數達838人。

外界質疑，為何11日晚間沒第一時間公開說明，讓賣場12日還照常營業、中午才臨時被通知而匆忙打烊？陳時中說，須先釐清院內是否有感染者，並確保醫院只出不進，再擬定分艙分流計畫，為此醫院人員11日晚間都不眠不休處理，確定醫院接觸者都陰性，才正式對外說明。

桃園市長鄭文燦則在12日下午召開記者會表示，由於個案有去過人潮較多的星巴克國際店、IKEA及台茂購物中心、振宇五金行桃園國際店，因此業者已停止營業一天進行消毒。鄭文燦並下令市府、附屬機關、學校等尾牙一律停辦，大型活動也延至農曆年後舉行，降低群聚風險。

由於該醫師是院內遭感染，衛福部次長石崇良說，因公確診者至少可領35萬元補償金，但其護理師女友並非因公染疫，是否能拿補償將個案認定。石崇良強調，該醫院「並無院內群聚感染」，因此門急診依然照常。

陳時中也說，該醫院啟動六項管制，包含住院病人只出不進，原有急診病患轉診；39名醫護相關接觸人員居家隔離；門診照常，原則上禁止探病；陪病限一人且實名制；病患移至單人病室隔離觀察14天；全院員工三天後將再次採檢。陳時中說，這家醫院不需要封院，染疫醫護輕症，病毒核酸檢測Ct值低，研判才剛發病。