去年證交稅收1,502億元 破紀錄

財政部12日公布2020年稅收統計指出，受惠台股熱絡，去年證交稅收為1,502億元創上史上新高、年增率64.7％。不過，受紓困政策與疫情影響甚鉅，2020年總稅收為2兆3,804億元、年減3.6％，為近11年來首見負成長，總稅收較預算數短徵405億元，也是近七年首度短徵。

財政部表示，以2020年12月來看，全國稅收為1,423億元、年減1.6％，主因營業稅年減128億元、營所稅年減24億元、綜所稅年減10億元。

2020年在全球QE帶動資金行情，官員指出，12月證交稅收195億元、日均成交量高達3,213億元，皆創歷年單月最佳。

以全年來看，平均上市櫃日均成交量為2,357億元，較上年同期增加105億元，增幅高達116.7％，使得證交稅實徵淨額全年達1,502億元，較上年增加590億元，年增64.7％，全年證交稅收、日均成交值均同創新高。

陳玉豐表示，2020年稅收實徵淨額與2019年比較，衰退901億元，以營利事業所得稅減少1,731億元最多、貨物稅減少74億元居次、關稅減少23億元亦較多。累計2020年全國稅收達成率98.3％，實徵數比預算目標減少405億，為近七年(2014年以來)首見短徵。

官員分析，稅收衰退主因是租稅優惠，營所稅因2019年上市櫃獲利下滑，加上未分配盈餘稅減半、5G與智慧機械投抵等租稅優惠導致稅收縮水，而貨物稅是車輛汰舊換新與節能家電退稅導致稅收減少。

另國旅升溫、內需消費成長，營業稅（4,270億元）、證交稅、牌照稅（663億元）、菸酒稅（710億元）等四大稅目，全年稅收皆創歷年新高，其中證交稅收年增590億元、土增稅年增122億元、營業稅年增61億元，成為推升2020年稅收三大成長動能。

展望2021年總稅收，可望止跌回升，財政部統計處副處長陳玉豐說，若營所稅成長、綜所稅也會跟進，像科技大廠、資訊、航運業，營收受惠轉單效益或報價高漲成長，紛紛加發年終，會帶動2021綜所稅收成長。至於營業稅、證交稅，陳玉豐認為，要看經濟基本面與國內消費動能。而2020年申請延期繳稅金額約173億元、分期繳稅金額為260億元，延期與分期繳稅金額亦有望增加今年稅收動能。