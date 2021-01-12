第2度院內感染 醫師染疫原因出來了

我國又現本土病例，北部某醫院昨傳出院內感染，共有兩名醫事人員確診，中央流行疫情指揮中心今證實，這兩名醫事人員分別為醫師與護理師，兩人為情侶關係，但考量到兩人工作上並無接觸史，因此暫列一例院內感染、一例社區感染。

防疫指揮官陳時中今天指出，這兩名確診的醫事人員分別為案838、839，其中案838為該院醫師，於治療一名感染新冠重症患者時遭感染，研判可能是在插管途中有一些飛沫噴濺而遭感染。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，目前國內共有2名感染新冠的重症病患，初步排除是案七九九的英國籍重症男性，陳時中也補充，該醫師所感染的病毒株也應該與英國變種病毒株無關。

至於案八三九如何感染？陳時中指出，由於兩人在院內並無業務接觸，因此研判是在社區接觸時遭案八三八傳染．因此這起院內感染事件並非群聚。

陳時中補充，目前的疫調結果顯示，案八三八的足跡包含大江購物中心、桃園國際路上的星巴克，以及振宇五金行，至於案八三九的足跡則還在蒐集中。

有媒體詢問，案八三八是否防護不當造成感染？對此張上淳否認，強調對重症患者執行插管的是一名麻醉科醫師，執行時也有著全套防護裝備，且該名麻醉科醫師未感染，但由於案八三八當時也在一旁協助，因此遭感染。

針對這兩例本土個案，指揮中心共匡列採檢四百六十四人，其中密切接觸者院內員工共採兩百六十人，陪病家屬共採一百七十五人，與員工的擴大採檢接觸者共二十九人，全數都為陰性，目前也暫時對該院下令只出不進的政策。

針對本次院內感染事件，昨天有部分媒體披露該院名稱與所在位置，另外名嘴周玉蔻甚至也在節目中透露相關資訊，對此陳時中表示，目前已責成法務組處理，看是否有違反相關法條，至於周玉蔻在節目中所披露的內容，陳時中則說自己不清楚。

媒體質疑，本次的院內感染是否代表先前外媒所指台灣繼續封鎖邊境策略無法再繼續半年？陳時中則回，台灣所進行的防疫新生活，已讓國人度過相對正常的生活超過一年，自己對未來持續抗疫有信心，邊境策略也會隨國外疫情變化適時調整。

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