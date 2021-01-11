風電育才 海洋科技產業創新專區啟用

興達港海洋科技產業創新專區11日啟用，1,674坪空間預計今年第一季開放廠商進駐，並與西門子歌美颯離岸風力再生能源、沃旭等機構簽訂合作備忘錄，提供產業即戰力的培訓需求，二期工程預計2023年完工，從產業研發到人才培訓，提供一站式服務，建立我國海洋科技產業自主研發能量，切入國際供應鏈市場。



位於興達港的「海洋科技產業創新專區」工程，11日由經濟部長王美花、經濟部能源局長游振偉、金屬中心董事長林仁益、高雄市長陳其邁等人，共同主持開幕儀式，並與西門子歌美颯離岸風力再生能源、沃旭能源、喬集偉思特公司、以及台灣汽電共生公司等機構簽訂合作備忘錄。



金屬中心董事長林仁益指出，「海洋科技產業創新專區」是行政院2017年核定的前瞻基礎建設計畫綠能建設之一，由經濟部能源局規劃指導，金屬工業研究發展中心執行建置，未來將會成為凝聚政府與各界力量發展海洋科技相關產業的平台。



林仁益表示，「海洋科技產業創新專區」以海洋工程、海洋科技工程人才培訓及認證、以及海洋科技產業創新等為主軸，建立我國離岸風電水下基礎製造能量，培育國內離岸風電相關人才，並建立海洋科技產業自主研發能量。



他說，該專區在多方努力促成之下，成功導入國內外Maersk Training、MARIN、中興工程、九典設計等一流技術團隊，2019年動工5月動工，2021年1月11日開幕啟用。



金屬中心執行長林秋豐指出，專區營運之後，年訓練量容納人數可望達1,800人次，將成為全球唯一結合研發與人才訓練的培訓機構，由八位GWO認證專業講師組成的教官團隊，提供全十項專業課程，16個GWO發證課程模組，完整提供離岸風電訓練業務。



林秋豐表示，「海洋科技產業創新專區」預計2021第一季開放廠商進駐，可帶動當地海洋科技研發產業，在國內練兵後切入國際供應鏈市場，提升我國綠能產業製造能量與附加價值，加速推動台灣成為「亞洲綠能發展中心」。