許舒博 接任商總理事長

全國商業總會10日非常「低調」進行會員大會暨理監事與理事長改選，選舉結果，一如預期，現任副理事長許舒博獲選為新任理事長，監事會召集人則仍為葉宗義，現任理事長賴正鎰任期屆滿卸任後，被推舉為商總新設的「主席」。



許舒博透露，商總新一屆理監事會將新設「商會事務協調中心」，且已邀請到43位跨藍綠、黨派現任立委擔任中心諮詢顧問，協助解決各會員廠商的各項疑難雜症，找立委擔任諮詢顧問，是因各會員廠商難題大多涉及立法、行政課題，「商總未來要以服務為導向，為商業界服務、也解決難題。」



新主席賴正鎰依然關切疫情對商務活動「阻礙」，他表示將與許舒博通力合作推動「疫苗泡泡」，逐步放寬境管、恢復商務及旅遊往來。許舒博與賴正鎰都認為，疫情不斷反覆爆發，恐會拖上一年以上，而商界最為痛苦的是因邊境管制，商務活動無法順暢進行，進而呼籲政府加速談判加入國際認證的電子疫苗護照，若3月國內真能開打疫苗，國人7月就能拿「電子疫苗護照」出國，縮短隔離時間。



商總這次改選，非常「低調」，低調到沒發採訪通知，低調的還有許舒博，雖然是同額競選，卻是提早一小時就到現場，站在入口處一一握著會員的手，拜票，讓現場有那麼點選舉的感覺，只是歡樂氣氛更高，每個會員一邊握住許舒博的手一邊說：「恭喜」。



這次改選，除了許舒博等人外，包括銀行公會理事長呂桔誠、河南王裝飾燈泡燈串公會理事長王任生、台灣省商業會理事長蔡國洲、電影戲劇公會理事長廖治德、台灣蔬果輸出業公會理事長吳清綠等人也都擠進常務理、監事會。總計選出51席理事與17席監事共68人。