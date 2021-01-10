不只高鐵南延 政院：屏東將設科學園區

行政院長蘇貞昌10日視察「屏東高鐵特定區」時宣布，高鐵不僅要南延屏東且將保留延伸機會，因應未來所需；並宣布要設置科學產業園區吸引投資，這是落實總統蔡英文宣示「大南方計畫」的一環。蘇揆指示相關部會就高鐵、科學園區周邊一體做好規劃。

蘇揆表示，今天是屏東的歷史性時刻，他率同相關部會首長向南部鄉親宣布，高鐵南延並設置科學園區，實現蔡英文總統的「大南方、大發展」計畫，未來從國境之南延伸擴及全台，全島串連加倍、加乘，讓台灣大發展！

蘇揆指出，未來屏東高鐵、快鐵及台鐵三鐵共構的通廊要一體規劃、一舉完成，高鐵延伸至屏東市是因屏東1/4人口在此，他特別要求交通部鐵道局與高鐵保留未來延伸機會，不要在此成為尾軌，因台灣發展快速，不能阻斷未來的可能，要保留規劃、預先早點建設，才能帶動地方發展。

蘇揆並請內政部就高鐵從高雄左營站延伸到屏東六塊厝時，對新左營站周邊土地及其開發，參酌高雄市長陳其邁構想，加速開發。關於高雄捷運紅線延伸至屏東東港，行政院也持續與兩縣市首長協調中，將儘速促成。

蘇揆強調，高鐵南延將是臺灣交通總規劃的很重要的一段，這不僅是為了屏東、高雄或南部，而是全台灣。台灣要成為觀光大國，必須全島交通路網串連，不是一條鐵路、一個站，而是整體發揮加倍加乘功用。

上月蘇揆主持科技會報，外部委員張忠謀就提出廠商唯一無法解決就是地的問題，希望政府能全力協助。對此，蘇揆指出，去（109）年他核定南科三期加速擴建、新竹X園區籌設計畫，及高雄橋頭科學園區計劃，陳其邁也正全力開發橋頭科學園區中，此外，上個月他到嘉義，除了既有產業園區外，也請科技部長吳政忠評估設立科學園區。

針對屏東科學園區規劃，蘇揆指示，交通及生活機能也很重要，希望一體規劃。現有預定地包括交通部屏東高鐵站區、經濟部屏東科技產業園區、科技部屏東科學園區、屏東縣政府的特定區住商及運動休閒園區等，蘇揆請內政部、科技部、經濟部、國發會、交通部就該科學園區所需相關配套條件，進行整體規劃，並請台糖協助配合。

蘇揆強調，全球受限於疫情，GDP大幅衰退，僅台灣逆勢成長，是全世界極少數經濟能正成長國家。當全球正在改變此時，台灣儘快解決缺地等問題，發展科學園區，使各產業看到台灣的便利，便可與世界競爭。