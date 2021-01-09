東部海域地震規模5.7 全台除屏東皆有感

氣象局今（9）日晚間發布地震速報，晚間7點35分左右台灣東部海域發生規模5.7地震。最大震度宜蘭縣武塔、新竹縣五峰4級。

根據中央氣象局最新資訊，9日晚間7時35分發生芮氏規模5.7地震，地震深度72.2公里，震央位於宜蘭縣政府東方27.8公里（位於臺灣東部海域），最大震度宜蘭縣、新竹縣4級。

氣象局今天晚間發布地震速報，晚間7點35分左右台灣東部海域發生規模5.7地震。最大震度宜蘭縣武塔、新竹縣五峰4級。

寒流還沒走，地牛又翻身。宜蘭外海今天(9日)晚間7點35分發生規模5.7有感地震，地震深度72.2公里，全台除屏東之外皆有感，有讓許多網友上網PO地震文。

氣象局地震報告指出，本次規模5.7地震，震央位在宜蘭縣政府東方27.8公里，深度72.2公里。

最大震度新竹縣4級；雙北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、嘉義縣、花蓮與南投3級；基隆、台東、雲林、嘉義市2級；高雄、台南1級。

氣象局今天晚間發布地震速報，晚間7點35分左右台灣東部海域發生規模5.7地震。最大震度宜蘭縣武塔、新竹縣五峰4級。 （中時）

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!