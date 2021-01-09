確診患者出院後 至少一症狀仍持續半年

根據一篇今（9）日發表的研究，新冠肺炎病患在出院六個月後，仍至少有一個症狀沒有消失。

法新社報導，這篇發表在「刺胳針」（The Lancet ）醫學期刊的研究，對象是武漢市醫院一千多名病患，是少數追蹤新冠肺炎長期症狀的研究。

研究發現，疲勞和肌肉無力是最常見的症狀，另外也有患者表示出現睡眠障礙。

研究主要作者、中國國家呼吸醫學中心（National Center for Respiratory Medicine）教授曹彬（Bin Cao）說：「因為新冠肺炎是這麼新的疾病，對患者的長期影響，我們只對部分有初步了解。」

曹彬說，這項研究著重在有必要對出院患者提供持續性的醫療，特別是曾為嚴重感染者。

他說：「我們的研究也同時凸顯出，必須在較大族群進行較長追蹤研究的重要性。」

世界衛生組織（WHO）先前表示，新型冠狀病毒對某些患者構成嚴重的持續性影響，甚至年輕病患也無法倖免。

這項研究涵蓋2020年1月至5月間從武漢市金銀潭醫院出院的1,733名新冠肺炎患者，平均年齡57歲，他們在2020年6月至9月間回答關於症狀與健康有關的生活品質問題。

研究發現，參與追蹤研究者中，高達76%表示仍持續有症狀，其中63%表示仍有疲勞和肌肉無力的症狀，26%則有睡眠問題。

發表在「刺胳針」的研究評論文章說：「很不幸的是，幾乎沒有針對新冠肺炎患者後續健康情形的臨床表現報告。」評論並說，因此這篇研究「別具意義且出現正是時候」。

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