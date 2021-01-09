重視台商投資 印度加強增設專屬工業園區

印度駐台代表戴國瀾說，印度政府致力吸引外來投資，包括為台灣企業創造友善經商環境。印度尤其重視台灣對電子產業的投資，因此由中央政府直接提供優惠獎勵，未來也會有越來越多專為台商設置的工業園區。

印度台北協會會長戴國瀾（Gourangalal Das）去年7月抵台履新。具經濟學及中文翻譯專業的他曾奉派中國及美國，也曾在印度外交部擔任美洲司司長。

他接受中央社專訪時說，促進印台經濟合作是他駐台工作重點之一。為吸引外國投資，印度政府提供空前優惠的獎勵措施。考量台灣企業在全球供應鏈具競爭力，也正積極尋找新市場及成長新動力，印度市場為台灣提供大量機會，台灣也可提供印度產業轉型所需專業知能，發展互利互惠的經貿、技術合作。

關於投資印度的優勢，戴國瀾指出，印度是法治國家，具穩定、可預測、「改革」導向的治理架構。就消費力而言，印度是世界第3大經濟體，有13億人口，具龐大內需市場，國內消費也是經濟成長主要驅動力之一。

此外，戴國瀾說，儘管為因應新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情實施封城，印度仍是全球外國投資回報率最高市場之一。數據顯示，印度2019至2020年的外國直接投資（FDI）年增率為20%，總額達743億美元。

印度政府還力圖改革，戴國瀾舉例，印度在2015至2019年4年期間，在世界銀行（World Bank）的經商便利度（Ease of Doing Business）排名自第142名大幅上升至第63名。在稅務方面，中央政府統一各邦稅率，並調降新建生產設施的公司稅至15%。

此外，印度政府還針對資通訊、汽車零件、紡織、機械、再生能源等共計10個領域，推出生產激勵計畫（production-linked incentive scheme, PLI scheme）。

戴國瀾說，自全球化初始，台灣企業即在全球供應鏈保持領先地位，秘訣包括對市場環境變化的敏捷反應。印度具龐大內需市場、供應面優勢，在政府政策支持下，勢必將在全球供應鏈重組扮演要角，而不少台灣企業確實也視印度為下一階段的戰略要地，已在印度布局的台商涵蓋鋼鐵、半導體、製鞋、資通訊等領域。

台印2002年簽署雙邊投資協定（BIA），於2005年生效，並於2018年重新簽署。

去年有外媒報導，有鑑於與中國的關係惡化，印度政府內部支持與台灣正式展開BTA談判的聲量日漲。對於印台相關談判的可能性，戴國瀾表示，雖然印度十分重視與台灣的貿易關係，但目前雙邊貿易量仍偏低。印度是台灣的第17大貿易夥伴，台灣則是印度的第31大貿易夥伴，「並未反映印度及台灣作為兩大貿易導向經濟體的真正潛力」，因此現階段的工作重點應為提升雙邊貿易的「量」與「質」。

戴國瀾說，台灣對印度的投資仍有很大成長空間。過去近20年，外國對印度的直接投資金額累計達7200億美元；同一期間，台灣對印度的直接投資金額累計僅8.14億美元。

儘管來自台灣的直接投資額不突出，戴國瀾指出，至少在電子產業，來自台灣的投資對印度舉足輕重。

他舉例，為促進在地生產，印度政府去年3月啟動適用外商及本國企業的生產激勵計畫（PLI scheme），首波納入5家手機製造相關企業，其中就有4家來自台灣。

他說，為吸引外來投資，印度政府去年初針對電子產業推出3項相關政策，包括已提到的PLI計畫，以及電子元件及半導體製造業促進計畫（SPECS）、電子製造業聚落2.0計畫（EＭC 2.0 scheme），台灣企業可多加利用。

此外，考量台灣產業以中小型企業為主力，其中不乏在全球供應鏈扮演關鍵角色者，為協助它們儘快在印度的投資環境立足、茁壯，戴國瀾說，印度各層級政府陸續推出專為台灣企業設立的工業園區，有一座已在印度南部城市班加羅爾（Bengaluru）開發中。

戴國瀾指出，儘管缺乏相關權威數據，據印度台北協會多方了解，台灣在印度累計約創造了7萬5000個就業機會。

綜合經濟部國際貿易局及印度台北協會的數據，2017、2018、 2019及2020年期間，台印雙邊貿易總額分別為63.38億美元、70.3億美元、57.97億美元、42.9億美元（1至11月）。

根據協會提供的資料，2017至2020年期間，台灣自印度進口的前3大項目為礦物產品（占比超過4成）；卑金屬及其製品；機動裝置及機械、電器設備及零件等。同一期間，台灣對印度出口的前3大項目為機動裝置及機械、電器設備及零件等（占比超過3成）；塑膠、橡膠及其製品；化學及相關產業製品。