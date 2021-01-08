連六紅達陣 12月出口創三高

受惠蘋果新機大賣、遠距與5G商機升溫、年底採購旺季，加上傳產貨品需求回溫，我國2020年12月出口不僅連六紅、同時還締造單月330億美元、單季（第四季出口值972億美元）、單年出口（全年出口值3,453億美元）皆創新高的三大歷史高點。



財政部分析，我國2020年底出口大躍進，關鍵在五大利多，包括新興科技及遠距商機火紅、iPhone 12手機銷售超乎預期，還有疫苗研發進展下、各國生產活動回溫，原物料行情走升與傳產貨品供需提升，以及年底旺季採購與拉貨效應，進而締造新猷。



出口貨品中，電子零組件12月出口值為127.6億美元、創下歷年單月第三高，年增率22％為連續11個月雙位數成長，主因為i12手機熱銷，使得半導體晶片買氣攀升。



資通訊產品12月出口值47.7億美元，創歷年單月新高，年增率17％，光學器材出口值11.5億美元、年增率更達27％，為46個月最高增速，主因面板價格漲勢帶動成長。



進口部分，我國2020年12月、第四季、全年進口值依序為272億美元、787億美元、2,865億美元，分別創下史上單月與單季進口值新高、全年進口值第二高紀錄。



財政部統計處長蔡美娜表示，2020年我國出口表現為柳暗花明又一村，上半年受疫情衝擊與原物料價格走跌、出口規模下滑，但下半年隨著半導體產能開出與我國領先製程優勢、遠距商機引爆、5G高效能運算等科技創新運用效應，加上中美科技戰台灣獲轉單效益，出口成長率在第三季就翻紅、年增6％，第四季更年增11.7％、比起主計總處預測高出3.9個百分點。



展望2021年出口表現，蔡美娜指出，疫情仍為全球經濟最大變數，尤其外國封鎖措施未解除，仍牽制經濟復甦腳步，惟我國半導體產能維持高檔、台積電董事長劉德音甚至喊話未見砍單，5G新興應用與電子新品備貨需求未減，加上大陸農曆春節前還有一波拉貨潮，預計我國2021年首季出口仍能維持正成長。



蔡美娜認為，2021年1月出口成長率有可能高達19％～23％，關鍵在春節因素，2020年春節假期在1月底、但2021年為2月中，一來一往下2021年1月工作天數多三天，加上電子業多頭趨勢未減，傳產因應庫存回補升溫，延續出口好成績應該沒問題。