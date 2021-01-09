荷包覺得好欣慰！5月報稅享5大減稅好康

財政部表示，2021年5月報稅，個人、企業可享五大減稅好康，包括個人基本生活費提高至18.2萬元、企業提供研發人員培訓費用可抵稅、個人與企業領取政府疫情補助皆免課所得稅、個人捐贈三倍券可列舉扣除3千元，另外企業若提供員工防疫隔離假薪資，可加倍減稅。

財政部在2020年12月正式公告每人每年基本生活費額度為18.2萬元、較前一年提高7千元，創下歷年最大調幅，而且2021年報稅即可適用。若依照財政部估算，基本生活費提高之後，預估會有205萬戶受惠、較前一年多出21萬戶，初估減稅效益約96.57億元、較前一年多出25.51億元。

舉例來說，若一家五口可使用基本生活費公式且適用綜所稅率12％，今年報稅五口的基本生活費較去年同月合計提高3.5萬元，可多減稅4,200元。

不只個人、企業也有減稅利多，財政部指出，我國自2020年公告研發支出抵減新增「全職研發人員參與研發活動相關教育訓練費用」項目、2021年報稅適用，企業提供全職研發人員赴國內外受訓，相關費用包括師資鐘點費、受訓員工差旅費、訓練單位費用、教材費、保險費、訓練期間伙食費及場地費等皆可列入研發投資抵減的減稅範疇。

企業要適用研發投資抵減優惠，首要條件是前面三年內沒有環境保護、勞工或食品安全衛生法等重大違規。至於抵稅方式採二擇一機制，企業可選擇在支出金額15％限度內抵減當年度營所稅額，也可選擇在支出金額10％限度內、三年內抵減各年度營所稅額。

2020年因應疫情紓困發放津貼、補助等，財政部表示，依照紓困振興條例特別條例第9條規定，國家因應疫情發放的各種補助、津貼，像是疫情初期衛福部發給加護病房的醫護人員每人每日1萬元的風險津貼、交通部發給旅宿業者的補助金、每人兌領的振興三倍券等，全數免課所得稅。

而民眾若直接捐贈振興三倍券給教育、文化、公益等機關團體，將視同個人以現金捐贈，可列報捐贈列舉扣除額，並於綜合所得總額20％額度內抵稅。

另外財政部也表示，我國2020年初為有效防疫，實施國人返國、持居留證入境台灣、與確診病例接觸者都要採14天居家檢疫或居家隔離。若營利事業受雇員工接受防疫隔離，營利事業仍給付薪資，可自當年度營利事業所得額中減除該薪資金額之200％。舉例來說，若企業在員工14天居家檢疫期間給予薪資2萬元，2021年申報營所稅可列報4萬元抵稅。

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