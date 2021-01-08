勞保紓困貸款今日開辦！期限2周動作要快

有年關資金需求的勞工們看過來！勞保紓困貸款今（8）日起可到土地銀行申請，本次勞保紓困貸款的申請時間為1月8日至1月22日止，為期二周，每人最高貸款金額為10萬元，享有超低利率貸款，年利率1.28%，貸款期限為3年，前半年只需繳利息107元、不還本金，自第7個月開始每月繳本息3,389元。

勞保被保險人需要同時符合下列4個條件，才有資格申請這項紓困貸款，包含：

（一）生活困難需要紓困。

（二）參加勞工保險年資滿15年（計算至110年1月22日止）。

（三）無欠繳勞工保險費及滯納金。

（四）未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

申請方式有臨櫃、網路、郵遞三種，民眾可以擇一方式辦理。

（一）臨櫃

被保險人填妥申請書並檢齊第五項應檢附文件，親自向土地銀行所屬分行或其委託的金融機構提出申請。但因傷病診療期間無法親自辦理者，應提出委託書、醫療機構出具之相關證明文件、戶口名簿（或其他足資證明被保險人與受託人親屬關係之證明文件）與受託人印章、身分證正本及正、背面影本1份（正本驗後發還）委託親屬辦理，在核定通過後，再檢齊應檢附文件，由被保險人親自到原申請之分行或金融機構辦理簽約、對保及撥款手續。

（二）網路

點選土地銀行入口網站→110年勞工保險被保險人紓困貸款/申請。

依序填妥申請資料並列印申請書，受理後以Email回傳受理成功訊息，核定通過後再檢齊應檢附文件，親自到原申請之分行或金融機構辦理簽約對保及撥款手續；另符合土地銀行所定之網路簽約及對保資格者，可逕予辦理網路簽約及對保手續。

（三）郵遞

被保險人填妥申請書，並檢附身分證影本，以掛號郵寄至土地銀行所屬分行或其委託的金融機構（地址請至該行網站查詢），核定通過後再檢齊應檢附文件，親自到原申請的分行或金融機構辦理簽約對保及撥款手續。

核定通過後需要備齊的「應檢附文件」，包含掛號回郵信封（填妥收件人姓名、住址，並貼足郵票）、被保險人印章、土地銀行存款帳戶存摺以及身分證正本及正、背面影本1份（未在土地銀行開立存款帳戶的勞工，需要攜帶身分證正本及正、背面影本2份，以及健保卡或駕照的正本及正、背面影本1份辦理開戶）

勞保局也提醒民眾，已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付，或向所屬機關請領勞工保險補償金者，都不得申請本次貸款。申辦勞保紓困貸款不需繳交任何費用；每人限申請1次，重複申請者不予受理。

每人最高貸款金額為10萬元，貸款總額度以200億元為原則，約可提供20萬名勞工申請。借款後的貸款期間3年，前6個月按月付息不還本，自第7個月起按月平均攤還本息。如勞工申請借款10萬元，依照目前利率，前6個月每月需繳利息107元，自第7個月開始每月繳本息3,389元。

勞動部也提醒勞保紓困貸款借款人，需按期正常還款，以免扣減未來請領的保險給付；並呼籲民眾多利用網路申請方式辦理。

另外，申請人對勞保紓困貸款有疑問時，需直接向經辦機構洽詢，不要委託他人代辦，以防錢財遭詐騙；且貸款金額是直接撥入被保險人帳戶，不會要求以操作提款機辦理，勿輕信詐騙技倆。

如民眾有問題需要洽詢，可撥電話至土地銀行客服專線(02)2314-6633及其所屬分行或其委託的金融機構（詳細電話及地點至土地銀行網站查詢），或是勞保局服務專線(02)2396-1266及其各地辦事處。

（文／李瑞瑾）

文章來源：好險網

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