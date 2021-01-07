央行心戰喊話 邀全民一起守匯

距離農曆年守歲還要一個月，中央銀行先要全民一起守匯。央行7日晚間透過官方臉書預警，呼籲「同舟共濟，穩定匯市大家一起來」，強調疫情造成外匯市場劇烈波動，如果大家大量拋售美元，將導致美價格「愈賣愈低」，不但不利國內廠商報價，且會發生匯損的情況，央行本於職責會調節匯市，但也「請大家共同維護國內匯市的穩定」。

央行過去從未發布這類「大家一起來」的新聞稿或言論，市場猜測，應是央行發現除外資匯入投資股市，不少中小企業和散戶等螞蟻雄兵也看衰美元，解約美元資產賣出或透過遠匯賣美元，讓央行內憂外患下「心很累」，因此直接心戰喊話，叫大家不要再賣了。

新台幣去年10月底以來漲勢可說一發不可收拾，央行盤中和尾盤雙防線干預下，新台幣盤中價仍一路從28.5元往28.1元甚至是今年的27字頭推進，收盤價也一路從28.8元、28.5元到目前已朝28.3元闖關，央行干預幅度更是從1角多，到目前每天基本干預4角起跳、逼近5角。

銀行外匯主管指出，今年匯市開紅盤以來的四個交易日，除1月4日盤中新台幣未漲破28元，接下來三天新台幣盤中都是直探27字頭，加上美元指數疲軟不振，市場大有不到27元心不死的意味，央行收盤價棄守28.5元後，新台幣近期在28.4元上下游走，但明眼人都知道這只是為了給出口商交代，宣示意義大於實質，新台幣目前真實價位就是27.8元左右。

且從2020年11、12月外匯存底餘額連月暴增，市場推測央行2020年下半年干預金額可能破百億美元、全年更上看150億美元，銀行外匯主管指出，過去新台幣曾有所謂1元體質、即盤中和收盤價差1元，現在的4角、5角體質感覺已快回到過去，或許是央行決定出面喊話的主因，畢竟一個人站在世界的對立面久了，也會孤單寂寞覺得冷。

銀行外匯主管強調，央行現在守匯可說是內憂外患，外患主要是外資持續匯入，但考量台灣資本自由化，外資要來買股票本來就會賣美元、買新台幣，央行能做的也有限；因此7日的這招主要是想解決內憂，也就是國內廠商和散戶賣美元的問題。

另一方面，銀行解讀，美國2020年12月已重新把台灣納入匯率操縱國觀察名單，央行此時叫全民共同守匯，一方面有替央行強勢干預洗白的效果，另外也可把阻升推到「全民運動」，方便央行對美國說明。