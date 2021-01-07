美判台輪胎反傾銷重稅 經部出招搶救

美國商務部2020年底發布對台灣等多國的「乘用車和輕卡車輪胎」（Passenger Vehicle and Light Truck Tires）初判反傾銷稅，台灣數家知名大廠產品遭課重稅。經濟部貿易局長江文若表示，會全力協助業者、請駐外同仁出席公聽會並傳達業者意見，同時也會鼓勵業者開拓市場，協助業者安排媒合新商機。

美國商務部的反傾銷初判結果，裁定我國產品之反傾銷稅率為52.42％至98.44％，我商正新橡膠公司稅率為52.42％，南港輪胎公司稅率為98.44％，其他廠商稅率為88.82％，預計商務部今年5月13日將進行傾銷終判、美國國際貿委會6月28日進行產業損害終判，若涉及傾銷，商務部7月6日將發布反傾銷命令，預計7月7日稅率就會生效。

經濟部7日上午邀集輪胎業者、橡膠公會、工業局、全國工業總會及智庫共同研商對策。江文若表示，目前看到的初判稅率，台灣確實較其他國家更高，業者也表示如果被課稅，未來銷往美國會是很大的挑戰，因此公會與業者們會團結應訴，並配合商業部進行產業損害調查。

至於從台廠提供的資料來看，是偶真的有傾銷事實且造成美國國內產業的損害？她說，台灣過去3年出口至美國的輪胎出口量與金額沒有很大的波動、幾乎持平，「大約每年都在4億美元左右」，因為是長期的情況，認為台灣產品不會造成傷害。但為何台灣廠商卻得到更高反傾銷稅率？江文若指出，業者認為，都有提供資料給商務部進行傾銷差額計算，但可能部分資料未被採納。

江文若強調，現在就是積極協助業者們應訴，請駐外單位積極了解何時美國國際貿委會將舉辦公聽會，會出席表達台產品出口至美並未造成損害，業者們也各自準備律師團隊協助接受調查。

同時，她也表示，貿易局一直鼓勵業者開拓新市場，雖然現在因為疫情無法出團，但從去年開始辦理拓銷創新方式，幫業者安排跟特定國家、特定買主以視訊方式洽談洽談，爭取合適商機。

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