防疫旅館不夠住 安心旅館改採鼓勵沒補助

防疫升級，中央流行疫情指揮中心規定1月15日起居家檢疫須「1人1戶」，防疫旅管需求暴增，交通部長林佳龍昨拋出「安心旅館」概念，讓居家檢疫者住在家裡，換成家人到飯店旅館住宿，同樣每房每日補助800元。但據了解，政府前幾波紓困預算下來，經費所剩無幾，加上避免民眾混淆，安心旅館不宜再採補助，而是「鼓勵」民眾採此模式。

目前國內防疫旅館約有1萬6,000房，因應過年前返鄉需求暴增，交通部盼過年前再增1萬房。交通部今日上午也邀集6都市府，討論增加防疫旅館數量，會中建議地方政府與旅宿業者以「短租」方式討論合作。

交通部常務次長祁文中指出，根據航空公司掌握的訂位資料，1月14日至2月11日是民眾返台高峰，其中1月22日至28日更是最尖峰的時段，因此希望各地方政府趕快與公協會討論增加防疫旅館數量，盡量滿足國人需求。

祁文中說，有些旅館在除夕前還不是旺季，建議地方政府與業者以短租1個月的方式，一起度過防疫高峰期，也能增加業者的收入。

由於疫情看起來沒那麼快結束，防疫旅館仍有長期需要，但春節過後需求轉淡，有些業者擔心轉成防疫旅館後，過了春節就沒有生意，「短租」或許是解決之道，就看各地方如何與業者商討價格。

至於交通部昨日拋出的「安心旅館」方案，補助居家檢疫者的家人到旅館住宿，每天補助800元，有官員透露，行政院認為該方案內容不錯，但政府預算捉襟見肘，且居家檢疫者、非居家檢疫者都能補助容易混淆民眾，最後改採鼓勵，無法再用撒幣支持。

（中時 陳祐誠）