台商來台陰變陽？感染權威驚曝2種可能

國內一名浙江台商去年返台12天後發並確診（案719），指揮中心當時認定為境外感染，由於個案是持陰性證明來台，感染症權威、台大兒童醫院院長黃立民當時就認為，台商有可能為「本土感染」，或者「旅館存在破口」。

不過，指揮官陳時中6日證實，案719與同旅館確診者（案693）之病毒序列幾乎一致。對此，黃立民分析有兩種可能，一是兩人互相感染，另外則是還有一個帶病毒的第三者存在。

指揮中心去年12月8日公布一名境外移入個案，為一名持陰性證明返台的50多歲浙江台商（案719）。由於他是返台後第12天才出現症狀，經檢測發現體內病毒量高，遭專家研判是剛發病。當時黃立民醫師就認為，浙江台商有很達機會是本土感染，或者個案防疫旅館內出現破口，遭他人傳染。

而指揮中心6日證實，在比對該名台商與同棟另一名德國入境確診者體內病毒後，發現兩人的病毒基因定序幾乎一樣，推測為同一株病毒株。但到底誰傳染誰？至今仍無法定論，指揮官陳時中表示，由於經過擴大採檢周邊工作人員與住戶後，各類檢驗結果均為陰性，認為病毒沒有擴散疑慮，宣布就此結案。

媒體提問，這樣是否代表社區感染？指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，確實有可能性，但也可能是兩人於其他地區分別被傳染。

根據《ETtoday》報導，黃立民受訪表示，由於兩人分別從大陸、德國入境，帶同種病毒返台可能性低，他分析有兩種可能：一種是兩人在旅館內相互傳染，可能透過通風管道傳播；另外一種可能則是還存在一個帶病毒的第三者，同時將病毒傳染給兩人，顯示社區內有病毒存在。

（中時新聞網 許立穎）