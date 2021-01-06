汽機車舊換新減徵貨物稅 擬再延5年

汽機車汰舊換新減徵貨物稅明（7）日落日，行政院會7日將拍板汽機車汰舊換新減徵貨物稅延長五年修正案。據指出，為避免延長優惠年限衝擊中古車商生計，修正草案將汽車汰舊換新減徵5萬元貨物稅適用車齡，從原本出廠六年以上拉長為十年以上，以利低價中古車流入市場。

至於機車汰舊換新減徵4,000元貨物稅車齡，則維持出廠四年以上不變。而機車汰舊換新減徵貨物稅優惠適用對象，則放寬不限本人、配偶及二親等內，汽車則不變。行政院會7日將通過「貨物稅條例」修正草案，送請立法院審議。

對於汽機車汰舊換新減徵貨物稅7日屆期，卻來不及修法，財政部官員強調，修正草案明訂自2021年1月8日起至2026年1月7日止實施，再延長五年，即使來不及在7日前完成修法，未來也可往前追溯「無縫接軌」。

為鼓勵民眾汰換舊車購買新車，節能減碳，政府自2016年1月8日起推動汽機車汰舊換新補助政策，針對汽車車齡六年以上、機車車齡四年以上，在換購新車前後半年內報廢或出口原本舊車，享有汽車5萬元、機車4,000元的貨物稅減徵，為期五年，至今年1月7日屆滿。

財政部統計，自2016年實施汽機車舊換新減稅措施以來，已超過240萬汽機車車主受惠，且因新車銷售增加，整體稅收不減反增，因此，去年7月就預告修法，要把租稅優惠延長五年，希望在落日前通過延長實施。

惟中古車商認為，再延長五年影響生計甚鉅，因為殘值低於5萬元老舊車子，幾乎都在購買新車時報廢，造成市場流通低價中古車大減，生意難做，中古車商因而向綠委陳情，致修正案「卡關」政院，在立法院上會期來不及送審。

知情官員透露，龔明鑫初審通過版本作了兩項重大修正，一是將原本車齡為六年以上的限制，調整為十年以上，希望藉此將較佳中古車導向中古車市場。

二是現行汰舊換新減徵貨物稅優惠對象僅限於本人、配偶及二親等內，換句話說，雖可拿父母、祖父母、子女、孫子女、兄弟姊妹等舊車汰舊換新享優惠，但仍須檢附相關證明，機車業者認為行政成本過高，因此，比照環保署補助標準，取消機車優惠對象限制。

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