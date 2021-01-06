新增2境外移入病例 全台確診達819例

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6日宣布，國內新增2例境外移入COVID-19確定病例，分別印尼及菲律賓入境。

指揮中心表示，案819為印尼籍30多歲男性漁工，去(2020)年12月22日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。

個案入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀，今(2021)年1月4日接受檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案820為菲律賓籍20多歲男性移工，去年12月13日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告。

個案入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀，12月26日檢疫期滿前採檢結果為陰性，今年1月4日自主健康管理期滿後進行自費採檢，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共4人，其中2人列居家隔離，2人列自主健康管理。

陸疫苗傳出有副作用 衛長：端看傷害是否永久

大陸大陸的國藥集團(Sinopharm)旗下推出的新冠病毒疫苗獲准上市，不過傳出其副作用有73種。對此，衛福部長陳時中6日表示，一般在藥品仿單上都會說明副作用有哪些，主要要檢視這些副作用是否「不可逆」，也就是「是否會造成永久性傷害」，以及副作用發生的比率為何。

媒體追問，陸方現在宣布全民免費接種疫苗，而且包含台灣人，若有台灣人在大陸施打疫苗後，有副作用，回台能再施打台灣買到的疫苗嗎？陳時中回應，通常不會這樣做（兩邊都打），若在大陸施打疫苗後有副作用，民眾回台後，政府依然會照顧他。

至於台灣人在大陸施打疫苗後，回台能否縮短居家檢疫天數？陳時中說，科學證據不足，還無法縮短天數。