支付3雄爭霸 交通、零售、跨境成戰場

公路總局4日舉辦記者會，宣布公車驗票機導入「QR code行動支付」政策，上半年試辦、下半年展開汰換。悠遊卡公司說，今年將可期待在量販雙雄、共享機車等地方啟用「悠遊付」。一卡通也說，今年第一季有望在桃園機場捷運上線，疫情緩和後，將攜手Line Pay搶進跨境支付市場。

公路總局4日舉辦「支付再升級 行動更便利」公車先導行動支付記者會，包含一卡通董事長李懷仁、悠遊卡董事長陳亭如、愛金卡總經理梁玉璘，共三家行動支付業者紛紛派出董總級高層出席，交通部長林佳龍也出席致詞及參觀支付情況。

一卡通總經理程子箴受訪時表示，一卡通與Line Pay合作推出「Line Pay Money」電子支付服務，Line Pay擅長於小額消費、網購、小店家等支付場域，一卡通則專攻「交通市場」，今年將持續強化整合交通，包含高鐵、台鐵、捷運、Ubike、渡輪等車船支付，都要全力打通，由兩家公司分頭搶攻、共同做大行動支付市場。

談及今年發展策略，程子箴透露，除了已上線的高雄捷運、淡海輕軌，今年第一季「Line Pay Money」的服務將有望在桃園機場捷運上線，至於台北捷運、台中捷運也正積極爭取中。第二，將積極向交通部爭取，未來針對大型運具（大公車等），應把「QR code行動支付」列為運具的「標準配備」，將可鼓勵行動支付市場正向發展。

第三，今年持續受疫情影響，邊境一時難以重開，程子箴指出，將持續機動性評估，一旦疫情稍緩，就要立即啟動「跨境支付服務」，搶攻日本、韓國與泰國市場，讓跨境支付成為一卡通營運的另一個成長引擎。

悠遊卡業務群資深經理黃士展受訪指出，「悠遊付」已導入頂好、全家、萊爾富、OK等實體通路，並正與家樂福、大潤發兩大量販業者洽談上線，至於四大超商剩下7-11尚未打入，刻正積極洽談，上半年有機會傳出好消息。還有最近最夯的共享機車，三大業者都有望在今年第一、二季陸續上線「悠遊付」功能。

在網購市場方面，黃士展說，除了生活市集、PChome外，最新上線的是momo購物網，其他大型網購業者也正爭取中。交通場域上，除了既有的台北捷運，未來台中捷運通車，也會爭取導入「悠遊付」。

至於ICASH PAY的動態，愛金卡表示，將持續強化民眾在統一集團旗下通路的黏著度，例如針對烘焙通路「Semeur聖娜」、甜甜圈品牌「Mister Donut」、百貨品牌如「統一時代百貨」等通路，推出像是周日消費就可回饋10％的OP點數等行銷措施。