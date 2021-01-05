校園豬肉從哪來？食材登錄平台報你知

因應今年元旦起政府開放美國含萊克多巴胺豬肉進口，教育部專案小組5日偕同高市府教育局長謝文斌等人前往高雄民族國小進行視察，檢驗相關食材標章、標示、驗收，以及食材平台登錄等是否落實操作，盼藉由食材資訊透明化，讓師生及家長更安心。

家長可以經由新開發的「校園食材登錄平台」，了解孩子們每天在校食用的菜色及各項食材源頭，而民族國小5日中午的菜單是糙米飯、泰式檸檬魚、黃瓜魚丸、蒜香油菜、肉骨茶和鮮乳，一早廠商陸續將豬肉、魚丸、鱸魚等食材送到校園，由營養師驗收各項標章並依規定登入線上系統後，再進廚房進行午餐製作的程序。

教育部次長劉孟奇表示，民族國小正確示範將校園飲食做到透明化，營養師運用手機APP就能輕鬆完成食材登錄，同時快速透明化讓家長可以安心，教育部將持續全國各國小進行視察，確保各項流程都可以完整落實，藉此讓學童吃得安心，若平台有登錄不實的情況，一定會依照契約內容重罰。

民族國小家長會長徐研理表示，其實一開始對學校的營養午餐並沒有太多的疑慮，但是近期萊豬事件鬧得轟轟烈烈，他開始對於校園內的肉品的來源有些擔心，不過現在得知孩子們在校吃的食物都會一一上傳平台，透明化後讓他安心不少。

此外，為讓學生在學校能享用國產在地優良食材，教育部修正「學校外訂盒（桶）餐採購契約（範本）」，全國22縣市3,368所國中小已於去年12月22日全面換約完成，另自今年起，學校使用三章一Q食材補助，從每人每天3.5元提升至6元。

（中時 洪浩軒）

延伸閱讀

「豬肉儀表板」上線 元旦至今進口豬掛零

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!