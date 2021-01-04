政院帶頭 不辦大型尾牙

針對政府機關是否停辦尾牙等議題，行政院長蘇貞昌表示，外國因為新冠肺炎疫情再起，情勢嚴峻，而台灣去年底也有本土病例發生，一定要非常嚴謹，尤其對於聚餐不能戴口罩，難免還是比較擔心。

蘇貞昌說，行政院早已經決定有關全院、大型、聚集的餐宴不辦，但各機關單位小型的聚集，還是基於慰勞全體員工一整年的辛苦，他們還是同意各個自行辦理。

蔡政府開放萊豬進口，蘇貞昌今日視察台北關，了解進口豬肉檢驗檢疫流程。蘇貞昌強調，他是來看檢驗的整個準備跟程序，大家也可能都看不到萊豬，因為台灣以貿易立國，台灣的貨要銷出去，也不得不接受人家賣進來，但政府已符合國際標準、科學證據，雖然進口廠商都說，不會進口含萊克多巴胺的豬肉，而且進口後，也都會明白標示不含萊克多巴胺，但政府為民眾健康會嚴格把關。

蘇貞昌認為，來台北關，財政部、關務署、衛福部食藥署，大家做好了萬全的準備，不但有經濟部貨物的批號，而且還有所有相關的檢驗程序，並且做好萬全的準備，以後都是逐批查驗，並且進口廠商進口的豬肉，也都有相關的標示跟著貨品走，所以請國人放心，政府一定為全國民眾的食品安全把關。

另外藍營縣市長訂定食用肉品自治條例，被判違憲，蘇貞昌表示，在過去國民黨威權執政的時候，曾經把一個縣長就給撤職，那時候是國民黨的威權時代，台灣早已經民主很久了，有人還活在威權的時代，台灣的民主自由法治剛經過「自由之家」國際著名的評比得93分，中國才10分，請走出舊時代，進入今天民主、自由開放的台灣。

蘇貞昌指出，憲法明白規定，有關國際貿易跟食品安全都是中央的立法並執行的事項，全國也應該統一步驟，不要亂了套，並且政府都依據憲法相關的法律來執行，因為台灣是法治國家，也希望全國大家同步才不會讓商家困難、也不會讓民眾迷惑，所以還請大家一起同步，一起來維護食品安全。

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