電動機車補助 2021不調降

經濟部2021年電動機車補助方案至今仍未定案，據了解，受到新冠疫情衝擊，電動機車去年銷售量下滑，經濟部向行政院建議，2021年電動機車補助金額不調降，維持2020年補助金額不變，亦即重型、輕型補助7,000元，小型輕型補助5,100元，採用國產電池芯加碼補助3,000元。

全案已交由行政院副院長沈榮津進行審議，知情官員透露，沈榮津已請經濟部補充相關資料，以致方案未及在2020年最後一天拍板。

去（2020）年政府定調機車「油電並行」政策，環保署汰舊換購電動機車首度將七期燃油機車納入補助；經濟部電動機車補助、環保署汰舊換購電動機車或七期燃油機車補助也將逐年調降。2018、2019年經濟部的電動機車補助金額都是1萬元，採用國產電池芯加碼補助2,000元，2020年調降為7,000元，採用國產電池芯加碼補助3,000元。

不過，電動機車業者指出，隨著去年電動機車補助縮減，加上首度納入七期燃油機車換購補助及疫情影響，去年電動機車銷售量下滑近三成。經長王美花日前受訪時也表示，去年因為疫情，整體電動車市場大受影響。

因此，經濟部提出2021年電動機車補助方案未如預期調降，而是建議維持2020年補助金額不變。

知情官員強調，行政院會考慮產業政策、油電並行政策執行狀況、國際對環保需求及財政狀況後，儘速作成決定。

至於環保署方面，則按照既定「油電並行」政策，2021年汰舊換購電動機車或七期燃油機車補助一律調降2,000元。重型電動機車補助從5,000元降至3,000元；輕型電動機車自3,000元降到1,000元；七期燃油機車從5,000元降到3,000元。

目前民眾購買電動機車的相關補助共分成三部分，分別是環保署汰舊換新補助、經濟部電動機車補助，及各地方政府依各自財政狀況加碼的補助金。