直播》境外移入+4 三台灣人自英美德返台

中央流行疫情指揮中心今(3)日公布國內新增4例境外移入COVID-19確定病例，分別自英國(案810)、德國(案811)、美國(案812)及史瓦帝尼(案813)入境。

指揮中心表示，案810為本國籍20多歲女性，去(2020)年8月至英國就學，12月30日於當地登機時出現喉嚨癢症狀，31日返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後主動告知有症狀，並於機場採檢；個案於集中檢疫所等待檢驗結果時，因有發燒症狀再次採檢，兩次採檢結果皆為陽性，於今日確診。已掌握個案入境班機前後二排座位旅客共14人，列居家隔離。

案811為本國籍20多歲女性，去年9月至德國就學，12月28日返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案12月31日出現喉嚨痛症狀，1月1日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2日皆獨自居家檢疫，未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案812為本國籍60多歲男性，去年10月至美國探親，12月27日返國，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案12月29日至31日陸續出現全身痠痛、發燒及咳嗽症狀，1月1日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案入境班機前後二排座位旅客共7人，列居家隔離。

案813為史瓦帝尼籍30多歲男性，去年12月24日來臺工作，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；個案12月31日出現頭痛、流鼻水及鼻塞症狀，1月1日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案發病前2日皆獨自居家檢疫，未與他人接觸，故無匡列接觸者；另為求慎重，已安排與個案同行來臺之友人1人採檢，目前檢驗中。

指揮中心統計，截至目前國內累計127,453例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含125,521例排除)，其中812例確診，分別為717例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、689人解除隔離、116人住院隔離中。

（中時新聞網 莊楚雯 、中時、 陳人齊）

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