年關救命錢來了！勞保紓困貸款1/8開辦

隨著農曆春節即將到來，勞保局公布110年度勞保紓困貸款，只要勞工勞保年資滿15年，符合一定條件者，即可享有超低利率貸款，年利率1.28%，每人最高可貸10萬元，貸款期限為3年，前半年只需繳利息、不還本金，自第7個月開始每月繳本息3,389元，1月8日起開放民眾申請。

一、申請資格

申請人符合以下4項條件就能申貸：

1.生活困難需要紓困。

2.參加勞工保險年資滿15年（計算至110年1月22日止）。

3.無欠繳勞工保險費及滯納金。

4.未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息。

但要注意的是，已請領老年給付、終身無工作能力的失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金的人，不得申請。另外，申辦本項貸款無需繳交任何費用，每人限申請1次，重複申請者不予受理。

二、申請期限及額度

勞動部將從勞保基金中撥出200億元，每人最高可貸10萬元，申請期間從110年1月8日到1月22日為止。

三、申請銀行

土地銀行所屬分行或其委託之金融機構。

四、申請方式

民眾可以選擇臨櫃、網路、郵遞等3種方式擇一辦理，完成貸款手續。

1.「臨櫃」辦理

每上班日上午9時至下午5時止，星期六、星期日不受理。

(1)被保險人填妥申請書，並準備應檢附文件，親自向土地銀行所屬分行或其委託的金融機構提出申請。

(2)因傷病診療期間無法親自辦理者，應提出委託書、醫療機構出具的相關證明文件、戶口名簿（或其他足資證明被保險人與受託人親屬關係的證明文件）與受託人印章、身分證正本及正、背面影本1份（正本驗後發還）委託親屬辦理，核定通過後再由被保險人親自到原申請的分行或金融機構辦理簽約、對保及撥款手續。

2.「網路」辦理

110年1月8日（星期五）0時起至110年1月22日（星期五）24時止。

點選土地銀行官網，點選「110年勞工保險被保險人紓困貸款/申請」，依序填妥申請資料並列印申請書，受理後以Email回傳受理成功訊息，核定通過後再準備檢附文件，親自到原申請分行簽約對保及撥款手續。

3.「郵遞」辦理，以郵戳為憑。

被保險人填妥申請書，並檢附身分證影本，以掛號郵寄至土地銀行分行或其委託的金融機構，核定通過後再準備應檢附文件，親自到原申請分行或金融機構辦理簽約對保及撥款手續。

五、應檢附文件（完成網路簽約及對保手續者除外）

1.掛號回郵信封（填妥收件人姓名、住址，並貼足郵票）。

2.被保險人印章。

3.未在土地銀行開立存款帳戶者，攜帶身分證正本及正、背面影本2份，以及健保卡（或駕照）正本及正、背面影本1份。

4.已在土地銀行開立存款帳戶者，攜帶存摺及身分證正本及正、背面影本1份。

六、貸款利率

從撥款日起為年息1.28%，之後由勞保局報勞動部於每年1月及7月第1個營業日，按勞工保險基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費率公告調整，並自調整日起按調整後的年利率計算。

七、還款方式

貸款期限為3年，前6個月按月付息不還本，自第7個月起按月平均攤還本息。以借款10萬元，按目前利率前6個月每月需繳利息107元，自第7個月開始每月繳本息3,389元。

八、洽詢電話

1.土地銀行客服專線(02)2314-6633及其所屬分行或其委託之金融機構（詳細電話及地點請至土地銀行網站https://www.landbank.com.tw查詢）。

2.勞保局服務專線(02)2396-1266及其各地辦事處。

（文／紀佳妘）

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!