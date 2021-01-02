70萬名外籍移工聘僱成本 大增

全台70萬名外籍移工的聘僱成本，2021年起將明顯提升。攸關外籍勞工權益的新制，元旦起正式上路，不論產業類或社福類雇主聘僱移工成本，都因此修法大幅提升，據仲介業者預估，包括住宿在內的相關成本增幅近三成；除此，印尼並將推出的「零付費政策」，進一步提高聘僱印尼移工雇主的負擔。

據了解，印尼政府宣布15日起，將實施的家庭看護工「零付費政策」，內容主要針對家庭看護工及幫傭，要求移工輸入國雇主負擔移工來台費用，包含機票、護照、簽證費用及仲介服務費等11項費用。勞動部對此做法有意見，年底前已和印尼方面進行過首次協商。印尼政府提出的新措施，預計會增加雇主成本達7萬元，但包括護照費用、良民證、體檢費等六項費用，應由移工自行負擔較合理。

勞動部修正的「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」內容，將外國人居住面積提高為3.6平方公尺。勞動部表示，修法可提升外籍移工居住品質，但仲介業則認為，經此調整措施，雇主成本將明顯提升。

除此，本次修正新增雇主聲明事項，透過雇主聲明，主動區分外籍移工居住地點風險程度，是否為廠住分離，並進一步針對風險程度較高的居住地點，由各地方政府和當地建築及消防主管機關，實施聯合檢查，保障外籍移工居住的安全。

勞動部次長林三貴對印尼即將出爐的新制表示，我方希望印尼政府要確定金額，若不知未來雇主應負擔多少成本，勞動部不可能答應，也會請印方思考這樣的政策，是否可以被執行。

他強調，只要任何一國的雇主無法負擔這樣的費用，就會影響僱用印尼籍移工的意願。