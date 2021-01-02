引新移工 緬甸、印度機率大

印尼政府針對移工輸入國啟動「零付費」政策，勞動部也加速洽談新的移工來源國。勞動部長許銘春日前透露，2021年將與有意願的國家簽訂合作備忘錄（MOU），最快2022年就可引進。據了解，以緬甸的可能性最高。

勞動部官員證實「考量到距離，確實會以新南向國家為主」，但還牽扯到外交細節，無法透露那個國家。過去勞動部勞動力發展署委託研究報告曾建議，以緬甸、柬埔寨、孟加拉、印度，做為台灣外勞輸入來源國。

勞動部統計顯示，至11月底為止，全台有70.5萬名外籍移工，其中印尼26.5萬名、越南23.1萬人、菲律賓15萬人，泰國也有5.7萬人。其中產業移工共有45.2萬人，以越南最多，總計20.2萬人；社福移工則有25.3萬人，以印尼19.4萬人最多。

勞動學者指出，緬甸、柬埔寨、孟加拉、印度四國，由於緬甸、柬埔寨與泰國風土民情相似，加上華人多並主要信仰佛教，對台灣的適應與接納程度較高，而孟加拉及印度與台灣關係良好，加上市場勞動力龐大，在外勞引進上，可做為台灣目標之一。

但學者表示，人口紅利國印度的族群差別大，評估需要更謹慎，建議先鎖定阿薩姆或其周圍六個省等，這些區域信仰基督教且人民英文流利，可考慮優先引進。