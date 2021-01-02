緊急抗旱水源應變計畫 2月底前完整到位

台灣水情吃緊，政府推動「緊急抗旱4大水源整備及行動方案」，包含水資源中心放流水、緊急海淡水等，預計2021年2月底將能完整到位，保障2021年枯水期來臨前，產業、民生的用水需求。

台灣56年以來首次豐水期沒有颱風過境，面臨缺水危機，除了實施農業、產業、民生節水，行政院拍板投入新台幣14億元經費，推動「緊急抗旱4大水源整備及行動方案」，包括抗旱水井整備、埤塘水源利用、水資源中心放流水、緊急海淡水，預估可增加每日78萬噸水源。

水利署副署長王藝峰表示，2020年水情相較以往，確實比較嚴峻，枯水期沒有水，可以預先預料到，相關的水資源規劃，都是以此情境進行規劃檢測，但豐水期沒有水，雨沒有下到滿庫，卻是以往在水資源調度裡沒有規劃到的，所以需要的抗旱作為就更多。

王藝峰指出，過往每次發生乾旱，都會促成新的抗旱作為，如民國2002、2003年台灣北部地區大乾旱，促成板新二期計畫的推動；抗旱4大作為中，埤塘水源、抗旱水井都曾派上用場，這次比較特殊的，是大量使用水資源中心的放流水，以及緊急興建海水淡化廠。

水資源中心放流水主要供次級用水使用，包括綠地植栽澆灌、道路及工地灑水、產業用水，全台開放65座，每日供水42.5萬噸；緊急海淡水方面，則優先推動新竹緊急海水淡化廠，增加保險用水，估計完工後每日可產水1.3萬噸，提供5萬人用水。

王藝峰說，早年台灣的污水下水道普及率偏低，水資源中心不會成為抗旱措施，這幾年隨著污水下水道到的建設越來越普遍，放流水便成為珍貴的抗旱水資源，至於緊急興建海水淡化廠，則是借鏡2年前南非開普敦發生乾旱，南非水庫一滴水都沒有，那時開普敦以興建緊急海水淡化廠因應。

王藝峰指出，緊急抗旱水源計畫正在積極執行中，2021年1、2月底，海淡廠兩期工程將分別完工，能更好處理埤塘、水資源中心水的移動式淨水設備，也可以完成，目標在2021年2月底前，4項措施都能完整就位。

此外，由於2020年水情不樂觀，水利署全年已實施10多次人工增雨，更首次在人工增雨作業中加入無人機。王藝峰表示，人工增雨的效果評估一向相當困難，不過無人機增雨在實驗室內或是理論上，降雨效果都比較好。

王藝峰說，希望藉由各項抗旱措施，在2021年豐水期來臨前，滿足民生、產業用水需求，不過，現在到明年還有相當多挑戰，如北部地區的春雨能否持續，以及全台梅雨能否在5月中下旬準時到來等，水利署將會兢兢業業，不敢掉以輕心。