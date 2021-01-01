總統元旦談話：2021首要責任讓大家如常生活

展望2021兩岸關係，總統蔡英文元旦發表新年談話時強調，我們不會冒進，也會堅守原則、務實處理，在符合對等尊嚴原則下，願意共同促成有意義的對話。她說，等疫情受到有效控制時，期待兩岸人民逐步恢復正常有序的交流，增加理解、減少誤解。



蔡總統元旦在府內敞廳發表新年談話表示，2020結束，新的一年到來，疫情不知何時才能收尾，連何時可以出國旅行都還沒有答案。蔡英文說，台灣做到全世界殷切盼望，卻不可企及的「如常生活」，邁向2021年，她最重要的責任是：讓大家如常生活，且跟著全球經濟復甦的脈動往前進。



從全球戰略角度來看，蔡英文指出，台灣的地位越發重要。兩岸關係的穩定，已不只是台海兩岸關注的議題，更是攸關印太區域穩定議題，且已是全球焦點。她重申，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴原則下，願意共同促成有意義的對話。處理兩岸事務，她一貫原則就是共同討論、務實解決問題。



蔡總統並主動提及萊豬開放進口表示，她充分體會為何過去政府做出開放承諾卻無法落實，台灣是依賴貿易生存國家，歷經三任政府難題，已沒有迴避不處理的空間。她說，世界局勢正在變化，在複雜多變國際局勢中，為台灣布一個永續生存的局，更要把眼光放遠，行動上步步為營。



面對新挑戰，蔡英文指出，攸關全球氣候治理議題COP26 ，2021年即將召開，政府會積極與各界展開對話，找出最符合台灣未來永續發展氣候治理路徑，並讓減碳挑戰化為產業投資、創造就業新機會，為台灣永續發展找出新方向。