逾繳牌照稅 每年最高加罰0.9倍

財政部國稅局指出，若車輛未繳使用牌照稅且逾期30天以上、也就是滯納期滿後，但車輛若持續使用公共道路，不管是行駛還是停車在路旁，只要被國稅局查獲、車主將受裁罰，每次按照欠稅額裁處0.3倍罰鍰、每年度以0.9倍為上限。

官員指出，若民眾逾期繳納牌照稅，每二日須加徵1％滯納金，最高加徵至15％，如果逾期一個月未繳牌照稅，國稅局將移送強制執行。

我國牌照稅罰鍰可分為三種，包括逾期未繳牌照稅、使用已註銷牌照、轉賣牌照，其中以逾期未繳牌照稅案件最多，近十年每年皆有5萬件以上，裁罰金額多在10億元以上。

依照現行「稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表」規定，欠繳牌照稅每年罰緩最高為0.9倍稅額，如果涉及跨年度情況，像是2020年欠繳牌照稅、2021年又在路上被查獲，國稅局可另外裁罰0.9倍罰鍰，因此欠稅不要欠過年、以免被加罰。

官員舉例，A擁有一輛1,999cc的自用小客車，每年應繳使用牌照稅11,230元，但A欠繳2020年度的使用牌照稅且未繳納，若A車輛在2020年被查獲停放於公共道路三次以上，則A必須繳10,107元罰鍰、還有11,230元本稅，合計為21,337元。

若A在2021年又被查獲三次以上，A要另外再付0.9倍罰鍰、即為10,107元，合計前一年度的連補帶罰，總計為31,444元。

官員也指出，如果是報停、繳銷或註銷牌照的車輛還持續使用，只要被查獲，除補繳停駛、註銷日到查獲日期間的牌照稅以外，另外還要裁處二倍稅額以下之罰鍰，而且一年內第一次查獲、處0.6倍罰鍰，一年內第二次以後再查獲、皆處1.2倍罰鍰，等於無裁罰上限。

至於轉賣或移用牌照，不管是轉賣人或買家，皆裁處全年牌照稅額二倍罰鍰，每人每件最高上限為15萬元。